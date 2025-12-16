快訊

信義分局護航鍾文智偽簽報到紀錄 副所長涉貪交保 北檢上演全武行

冬雨來了！ 明天高山零星降雪 周日「冬至」東北季風增強3地區恐大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

光隆強攻成衣 業績喊衝

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

光隆（8916）董事長詹賀博表示，隨主要品牌庫存恢復健康區間、訂單結構持續優化，以及孟加拉產能加入，成衣事業明年預計呈現雙位數增長，將是最核心的成長引擎，也將帶動2026年整體營運優於今年。

光隆昨（16）日召開法人說明會，由詹賀博主持並針對市場關注2026成長動能、多產地供應鏈布局進展，以及新客戶放量情況進行說明。

光隆指出，成衣訂單能見度已延伸至2026年第2季，預期明年主力客戶接單成長，公司也觀察到美系客戶因應供應鏈集中化及中國轉單效應，訂單需求較去年明顯增加；新客戶貢獻則持續放大，預估2026年新增三個以上品牌客戶，新客戶營收占比將從今年的5-10%， 朝2026年的10-15%邁進。家紡事業歐系與日系新客戶也預計自2026年起擴大出貨量。

在產地布局方面，光隆表示，越南的中高階產能、印尼的中低價帶需求，以及孟加拉具備規模與成本優勢的協力廠商，正形成完整的「三產地組合」。其中，孟加拉產能已取得客戶實單。

孟加拉 布局

延伸閱讀

光隆明年再增3家品牌新客戶 成衣營收拚雙位數成長

本田賽車迷必買！ Casio致敬表款結合復古 F1 設計與現代科技

京元電訂單能見度看到明年

美聯航飛東京客機突引擎故障！起飛釀地面失火 空中放油畫面曝

相關新聞

麗寶新藥23日登興櫃 打造「國防醫療」、「免疫療法」雙主軸新藥平台

生技股再增新生力軍，由麗寶集團轉投資的麗寶新藥（7888）將在23日登錄興櫃。總經理劉朝瀚18日在興櫃前法說會上表示，開...

海柏特上櫃拉出蜜月行情 中籤賣可賺1.39萬報酬率42%

多品牌售後服務整合商海柏特（6884）17日以每股33元上櫃掛牌，早盤以44元開高，順利拉開蜜月行情序幕，一度衝高到46...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。