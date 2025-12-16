光隆強攻成衣 業績喊衝

光隆（8916）董事長詹賀博表示，隨主要品牌庫存恢復健康區間、訂單結構持續優化，以及孟加拉產能加入，成衣事業明年預計呈現雙位數增長，將是最核心的成長引擎，也將帶動2026年整體營運優於今年。

光隆昨（16）日召開法人說明會，由詹賀博主持並針對市場關注2026成長動能、多產地供應鏈布局進展，以及新客戶放量情況進行說明。

光隆指出，成衣訂單能見度已延伸至2026年第2季，預期明年主力客戶接單成長，公司也觀察到美系客戶因應供應鏈集中化及中國轉單效應，訂單需求較去年明顯增加；新客戶貢獻則持續放大，預估2026年新增三個以上品牌客戶，新客戶營收占比將從今年的5-10%， 朝2026年的10-15%邁進。家紡事業歐系與日系新客戶也預計自2026年起擴大出貨量。

在產地布局方面，光隆表示，越南的中高階產能、印尼的中低價帶需求，以及孟加拉具備規模與成本優勢的協力廠商，正形成完整的「三產地組合」。其中，孟加拉產能已取得客戶實單。