IFRS 內容揭示 連辦四場

櫃買中心攜手證交所、期交所與集保結算所等周邊單位於12月至2026年1月間共同舉辦四場IFRS宣導會。櫃買中心表示，宣導會重點在於配合金管會宣布我國將於2028年接軌國際財務報導準則第18號「財務報表之表達與揭露」，取代國際會計準則第1號。

此次宣導會以IFRS 18為核心，考量IFRS 18對收益及費損的分類及表達將有所變革。櫃買中心指出，為協助上市、上櫃、興櫃及公開發行公司及早熟悉IFRS 18規定及展開各項調整作業，故辦理宣導會，以利公司提前為2028年正式導入做好準備，進而提升企業財務報導透明度及國際可比性。同時，宣導會亦將揭示其他新修正公報主要內容。

有關宣導會場次資訊與報名方式，可至櫃買中心網站，並於開放網路報名時間內完成線上報名。