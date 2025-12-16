臺灣證券交易所偕同櫃買中心、臺灣期貨交易所及集中保管結算所於北中南共同舉辦四場次「推動企業採用Inline XBRL申報財務報告宣導會」，吸引公司代表踴躍參與，現場互動熱烈，充分展現企業對資訊揭露申報透明度的高度重視與積極投入。

XBRL為一種針對商業報告所發展的標記語言，是企業資訊的電子化溝通語言，透過XBRL標準建立，可使各地區或各國家的財務報表有共通語言，進而形成全球企業資訊供應鏈，促進財務報告資訊的交流，並提升企業財務資訊透明度。

我國資本市場自2010年第2季財務報告起採用XBRL格式申報。又為提升發行公司申報效率並降低投資人閱讀XBRL文件的障礙，自2019年第1季財務報告起採用Inline XBRL格式申報，並每年持續更新申報系統以確保我國技術與國際接軌。