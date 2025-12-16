快訊

四場宣導 回響熱烈

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所偕同櫃買中心臺灣期貨交易所及集中保管結算所於北中南共同舉辦四場次「推動企業採用Inline XBRL申報財務報告宣導會」，吸引公司代表踴躍參與，現場互動熱烈，充分展現企業對資訊揭露申報透明度的高度重視與積極投入。

XBRL為一種針對商業報告所發展的標記語言，是企業資訊的電子化溝通語言，透過XBRL標準建立，可使各地區或各國家的財務報表有共通語言，進而形成全球企業資訊供應鏈，促進財務報告資訊的交流，並提升企業財務資訊透明度。

我國資本市場自2010年第2季財務報告起採用XBRL格式申報。又為提升發行公司申報效率並降低投資人閱讀XBRL文件的障礙，自2019年第1季財務報告起採用Inline XBRL格式申報，並每年持續更新申報系統以確保我國技術與國際接軌。

