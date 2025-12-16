總座異動 精元羅逸升任 聯策陳識翔出線

筆電鍵盤大廠精元（2387）昨（16）日公告總經理異動，由副總經理羅逸升任總座，新人事令預定2026年1月1日生效。

精元為全球前三大鍵盤廠，通吃蘋果及非蘋陣營，生產據點集中在中國大陸，有五座生產據點，惟近年因應客戶訂單要求，陸續轉赴泰國及越南投資，泰國廠已量產，主要為後段加工，越南廠第一期興建完成，估計明年第1季量產，為降低人力成本，泰國及越南將強化自動化生產。精元表示，明年資本支出維持往年的水準，約6、7億元。

精元日前表示，明年PC市場整體需求持平，估計2026年營收仍有個位數增長，毛利率力守15%水準。隨著泰國及越南廠產能開出，估計明年來自東南亞產能占比最高達一成。精元昨天股價收38.9元，下跌0.1元。

【記者尹慧中／台北報導】聯策（6658）昨（16）日公告總經理異動，由聯策科技執行副總經理陳識翔升任。該公司總經理原先由董事長林文彬兼任。