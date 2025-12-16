快訊

相對論／兩任海基會長過招…高孔廉vs.羅文嘉 光譜兩端迸火花

聽新聞
0:00 / 0:00

總座異動 精元羅逸升任 聯策陳識翔出線

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

筆電鍵盤大廠精元（2387）昨（16）日公告總經理異動，由副總經理羅逸升任總座，新人事令預定2026年1月1日生效。

精元為全球前三大鍵盤廠，通吃蘋果及非蘋陣營，生產據點集中在中國大陸，有五座生產據點，惟近年因應客戶訂單要求，陸續轉赴泰國越南投資，泰國廠已量產，主要為後段加工，越南廠第一期興建完成，估計明年第1季量產，為降低人力成本，泰國及越南將強化自動化生產。精元表示，明年資本支出維持往年的水準，約6、7億元。

精元日前表示，明年PC市場整體需求持平，估計2026年營收仍有個位數增長，毛利率力守15%水準。隨著泰國及越南廠產能開出，估計明年來自東南亞產能占比最高達一成。精元昨天股價收38.9元，下跌0.1元。

【記者尹慧中／台北報導】聯策（6658）昨（16）日公告總經理異動，由聯策科技執行副總經理陳識翔升任。該公司總經理原先由董事長林文彬兼任。

總經理 泰國 越南

延伸閱讀

泰國為泰黨提名首席總理候選人 戴克辛外甥出任

新北圖書館迎國際移民日 邀新住民分享家鄉文化

第五代反坦克飛彈也在內…柬埔寨繳獲大量陸製武器 泰軍方：沒義務歸還

教育部攜台科大推動台越人才基地 NVIDIA、台積電簽約合作

相關新聞

和泰車 RAV4改款 2026年亮點

龍頭車廠和泰車（2207）旗下重量級車款RAV4將在明年元月13日發表，RAV4長期穩居進口單一車款的銷售霸主，改款之後...

機車雙雄搶市 打價格戰

三陽（2206）昨（16）日宣布，SYM全新世代黃牌重機CRUISYM正式上市；光陽則在前一周宣布史上首見的125、15...

星宇重啟馬尼拉航線

星宇航空（2646）看好美國市場長期商務需求，加碼東南亞市場布局，昨（16）日重啟台北-馬尼拉航線，於菲律賓的航點已涵蓋...

愛之味兩業務挹注獲利

愛之味（1217）昨（16）日舉行法說會，公司表示，長期看好健康飲品市場、植物基市場兩大市場潛力，近年積極規劃布局，整合...

興富發攻商辦 只租不賣

興富發（2542）台中大推商辦、搶進租賃市場，決改當「中台灣最大包租公」，新推商辦大樓案將只租不售，短期除可賺得穩定租金...

南亞擴大布局再生醫療

台塑四寶之一的南亞（1303）昨（16）日宣布，擬擴大再生醫療產業領域布局，將以總金額不超過2.1億元範圍內，評估投資艾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。