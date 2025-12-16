常珵切入固態氫 報捷

網通廠常珵（8097）新切入固態氫產品，昨（16）日公告與台科大產學合作固態氫相關專利，取得澳洲智財局核准。常珵指出，台科大專屬授權專利將應用於固態氫能源領域，持續投入研發與應用，最快明年下半年出貨。

常珵公告與台灣科技大學的產學合作暨專利專屬授權相關事宜，該專利「Magnesium-Based Composite Material and Method of Forming the Same」，申請案號：2024216279，已獲澳洲智慧財產局核准審定。

常珵指出，台科大授權常珵專利係應用於固態氫能源領域，後續將投入研發與應用。去年常珵切入固態氫能源，與台科大產學合作暨專利專屬授權相關事宜，專利「鎂基複合材料及其形成方法」獲經濟部智慧財產局核准審定，現在更獲得澳洲專利核准。

去年常珵與台科大合作推動固態儲氫從實驗室走向市場，台科大產學處智財技轉中心以包裹式授權技轉及讓與模式，常珵以2,316萬元取得專屬授權及申請權轉讓費，計畫將八個專利成功落實產業化，將前沿技術轉化為市場產品。