期貨商論壇／黃金期 展望樂觀

美國聯準會（Fed）上周宣布利率下調1碼，至3.5%~3.75%，黃金期貨每盎司價格從4,224美元迅速走升，連續上漲距離歷史新高每盎司4,398美元只有一步之遙，目前暫報每盎司4,338美元。

黃金漲勢相較於加密貨幣、美股、美債等其他資產，在降息後的表現，確實相當亮眼，但隨後根據SEP報告內容，Fed官員坦言對於未來就業情況與通膨數據的預測難度極高，認為未來的不確定性很大，並在利率前瞻指引中，加回了對「調整幅度與時機」的審慎評估表述，暗示將終止連續降息的預期。

從市場對Fed降息預測的FedWatch來看，市場對於明年1月降息的機率已下跌至不到30%，而此降息預期的減弱，也導致黃金漲勢動力趨緩，目前期貨表現維持高檔震盪。另外，在黃金漲勢的帶動下，白銀波段漲勢也引發市場注意，近期走勢也與黃金類似，維持在高檔震盪。

未來黃金行情仍然樂觀，能否持續突破，只是時間早晚的差別，雖然降息預期對黃金短期推升有一定助力，然而即使當前缺乏此因素，但就總體經濟而言，市場對未來過度降息導致二次通膨的擔憂、各國央行對黃金的強勁需求、黃金ETF買盤進駐，仍是支撐黃金走勢強勁的主因。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）