期貨商論壇／微型那指期 短空

經濟日報／ 記者周克威整理
美股示意圖。（路透）
微型那斯達克期貨跌落月線、季線，加上周線、10日線持續向下與月線收斂，尚需快速化解在季線下進一步形成短空排列可能。短線指數修正尚未測試11月前波低點，若未能止穩進一步向下，觀察半年線是否有低接買盤介入。

美國12月正式批准輝達向中國大陸經核准的客戶出口H200晶片，但傳出大陸似乎不領情，甚至對於要進口晶片需要提供報告，告訴官方為何需要使用輝達產品，而不使用大陸自產晶片，顯示對H200晶片，既不信任也沒有實際需求。

加上博通與甲骨文因先前公布的財報內容，未能消除市場對AI投資動能可能放緩的疑慮，股價表現疲弱，科技股短線面臨評價修正與獲利了結賣壓。

這次財報引起科技巨頭資本支出增加，但卻沒有明確回收周期的疑慮，短期市場信心動搖。法人機構普遍將近期資金輪動視為市場健康訊號，瑞銀強調尚未見到AI泡沫跡象，近期回檔反而釋放部分風險。市場仍關注AI需求變化，但開始計算科技公司的付出能否有足夠的收穫，更加理性看待公司擴張政策。

科技股修正之際，聯準會如預期降息1碼，且隨著聯準會主席鮑爾任期將屆，川普屬意的新任人選如哈塞特等人，其對貨幣政策獨立性的態度亦引發市場關注。（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

科技股 市場 晶片

