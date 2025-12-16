美國夥伴 Luminar 破產 外界憂心 TPK：不受影響

美國自駕車感測器大廠Luminar公司美國時間15日向美國法院聲請破產，股價應聲暴跌逾60%，台廠中，觸控面板大廠TPK-KY（3673）是Luminar合作夥伴並曾參與Luminar私募，藉此轉型揮軍車用領域。Luminar破產，外界憂心TPK恐受牽連。

Luminar創立於2012年，生產自駕車關鍵元件光達（LiDAR），供應多家汽車大廠，一度是市場追捧的焦點，該公司在美股上市前估值曾衝上34億美元，被市場譽為「最貴的光達企業」，上市後市值一度飆升至120億美元。

如今，經歷裁員、高階主管離職，以及失去最大客戶Volvo汽車供貨合約等事件，Luminar這家「昔日自駕界閃亮之星」隕落，聲請破產，消息傳出後，15日美股收盤股價暴跌60.82%，市值僅剩全盛期不到5%。

台廠中，觸控面板大廠TPK是Luminar夥伴，先前結盟要轉型車用，並透過參與私募投資Luminar，先前還曾宣布雙方結盟後，助益TPK拿下Volvo新款電動車EX90訂單並量產出貨，如今重要夥伴步入破產，也讓TPK轉型之路蒙塵。

對此，TPK昨（16）日回應，近年與Luminar合作研發及提供工程服務，都是先付款才進行，因此，沒有應付帳款疑慮，估計來自Luminar營收占比低於1%，財務及業務不受影響。

TPK強調，Luminar主要產品為LiDAR Scanner，可在自駕車周圍發出脈衝雷射，偵測車身與附近物體的距離，以避免碰撞，為長距離光達技術，近年TPK技術團隊已累計相關經驗與產業知識，聚焦近距離機器人及倉儲AMR自主移動機器人，擴大業務範疇。

對於後續打算，TPK表示，將視Luminar聲請破產保護進展，挑選適合的IP、軟體或人員，尋求是否有進一步合作的機會。TPK昨天股價跌0.95元、收41.25元。

外電報導，Luminar表示，在91%第一順位債權人和86%第二順位債權人的支持下，已根據破產法第11章進入破產程序，計劃在破產程序期間出售其光雷業務，該部門生產的掃描器利用脈衝雷射來感知附近目標的距離。該公司並已達成協議，同意以1.1億美元出售其半導體子公司給量子運算公司（Quantum Computing）。

Luminar表示，為促成這些交易、並為破產程序提供資金，以及在整個行銷和銷售過程中支持營運，債權人已同意Luminar動用之前做為抵押品的2,500萬美元現金。