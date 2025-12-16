快訊

就市論勢／內需、餐飲 擇優布局

經濟日報／ 許育誌（群益店頭市場基金經理人）

盤勢分析

台股融資餘額站上3,300億元，離3,400億元歷史高點僅一步之遙；融資餘額占台股市值比例反而下降至3.47%，今年3月高點為4.6%。從融資餘額持股細項來看，部分資金放在看多美債及看空台股的ETF，顯示融資心態其實偏向保守。

另外，個股部分融資餘額則集中在記憶體為主族群，在記憶體族群股價仍在高檔來看，後續賣壓力道並不強，整體判斷無需過度擔憂短期市場過熱跡象。

整體來看，2026年台股將走出2025年對等關稅及台幣大幅升值陰霾，加上AI強勁需求帶動權值電子股業績成長，預估2026年台股獲利將由2025年的4.41兆元成長至5.30兆元，年增20.2%。AI伺服器出貨成長將驅動台積股價，大盤後續上漲可期。

投資建議

11月台股面臨的主要壓力來自外資大幅賣超、科技與AI概念股估值偏高、美國科技股回檔，以及美國利率路徑仍不明朗等多重變數。

12月起Fed政策轉為溫和放水，在AI趨勢不變下，台廠作為AI產業重要供應商，可望持續享有獲利／資本雙漲利多。投資建議：一、聚焦科技趨勢＋定價權強的企業；二、基本面與國際競爭力優異的行業龍頭；三、避開低附加值出口製造、建設股；四、擇優布局內需、餐飲、旅行、非建設資產股。

