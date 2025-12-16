快訊

相對論／兩任海基會長過招…高孔廉vs.羅文嘉 光譜兩端迸火花

聽新聞
0:00 / 0:00

記憶體、MLCC 可長抱

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

前知名外資半導體分析師陳慧明、程正樺，以及半導體專家曲建仲，昨（16）日指出，2026年半導體產業仍是由AI台積電（2330）主導的一年，考量到AI外溢效應與美聯準會（Fed）可望啟動降息周期等因素，包括記憶體、矽晶圓、MLCC與非AI族群也有受惠空間。

目前為香港聚芯資本管理合夥人的陳慧明指出，2026年是半導體與AI超級循環年，由供應鏈短缺、資金洪潮、技術突破帶動的三力共振，將牽動半導體與AI產業大洗牌，成為全球半導體與AI平台加速擴張關鍵轉折點。

在晶圓代工領域，陳慧明認為，台積電持續以先進製程（N3、N2）與CoWoS產能鞏固領先地位，隨全球雲端服務商（CSP）持續提高資本支出，2026年CSP資本支出預估將維持34%高成長，為 GPU、AI ASIC與先進封裝提供長期支撐。

整體而言，陳慧明看好AI、雲端、先進封裝與HBM將構成2026年半導體景氣四大核心主軸，並帶動台、美、中等區域供應鏈同步受惠，此趨勢將重新定義全球半導體競爭格局。

半導體 AI 台積電

延伸閱讀

AI搶光記憶體 恐缺貨到2027？筆電、手機受牽連 兩台廠吃到甜頭

半導體專家：2026年半導體景氣將由台積電與AI主導

就市論勢／ASIC、記憶體 題材火紅

華邦衝刺記憶體製造

相關新聞

和泰車 RAV4改款 2026年亮點

龍頭車廠和泰車（2207）旗下重量級車款RAV4將在明年元月13日發表，RAV4長期穩居進口單一車款的銷售霸主，改款之後...

機車雙雄搶市 打價格戰

三陽（2206）昨（16）日宣布，SYM全新世代黃牌重機CRUISYM正式上市；光陽則在前一周宣布史上首見的125、15...

星宇重啟馬尼拉航線

星宇航空（2646）看好美國市場長期商務需求，加碼東南亞市場布局，昨（16）日重啟台北-馬尼拉航線，於菲律賓的航點已涵蓋...

愛之味兩業務挹注獲利

愛之味（1217）昨（16）日舉行法說會，公司表示，長期看好健康飲品市場、植物基市場兩大市場潛力，近年積極規劃布局，整合...

興富發攻商辦 只租不賣

興富發（2542）台中大推商辦、搶進租賃市場，決改當「中台灣最大包租公」，新推商辦大樓案將只租不售，短期除可賺得穩定租金...

南亞擴大布局再生醫療

台塑四寶之一的南亞（1303）昨（16）日宣布，擬擴大再生醫療產業領域布局，將以總金額不超過2.1億元範圍內，評估投資艾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。