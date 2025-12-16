中台攻稀土 業績將爆發

中台（6923）獲得全球AI伺服器高壓直流（HVDC）電源龍頭的電源設備回收及加熱載具環保大單，啟動稀土冶煉事業大布局。

法人看好，在稀土相關事業帶動下，中台明年營運可望爆發性成長，伴隨轉投資公司可久代理加熱載具及便利商店新上架事業，明年業績上看數百億元。

據了解，中台已成功承接大型電子製造廠的電源設備回收業務，該廠為全球HVDC龍頭電源設備供應商。此項合作與國際知名品牌加熱載具回收結合，啟動稀土金屬冶煉擴大布局。中台指出，未來營運成長將從核心廢棄物焚化與發電，延伸至高價值稀土資源化，結構性轉變已確立。

知情人士指出，中台將回收HVDC電源設備中的廢鋰電池。單一電源設備重達五公斤，相比加熱載具主機磁扣的磁鐵和電池合計約60克，前者稀土元素的含量和規模效益是數倍增長。業界分析，兩種體積差異巨大的廢電池同步處理，能有效解決單一來源量不足的瓶頸，為稀土富集帶來規模經濟。

中台指出，收集到的廢電池皆在二廠熱裂解爐進行碳化，以分離出含鋰鈷錳鎳等稀土元素的黑粉。由於國內產量不足以支撐獨立的濕法萃取產線，該公司已與日本冶煉大廠簽署合作協議，將黑粉銷售予日方深加工。策略是待量能足夠時，再考慮技術授權在台建立濕法萃取產線，穩健推進高值化回收。

在加熱載具應用業務方面，中台占可久持股49%，代理加熱設備及相關耗材，已成功於便利商店通路新上架。法人評估，可久今年投入的4,400萬元經銷投資額，預期明年第1季即可回收。且根據國外經驗，可久明年全年帶來的投資報酬率可望達到投資額的二至三倍，獲利將採權益法認列於中台的業外收益。

中台強調，該公司憑藉全台最大廢印刷電路板全循環回收處理業者的地位，能將廢電路板中的銅富集至80%的高含量。