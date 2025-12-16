金融族群躍資金避風港

近期市場較為保守，台股昨（16）日拉回至月線以下，三大法人大舉調節，不過仍有逆勢買超個股，法人表示，如今盤勢下，以三大法人買超為主軸，搭配股價強勢，如台新新光金（2887）、凱基金、三商壽等法人逆勢買超股將成盤面焦點，又以金融股表現最亮眼。

受美股下跌影響，台股昨日早盤開低145點，盤中電子權值股開低走低，指數最低來到27,355點，雖然尾盤電子權值股走高，指數留下影線，但終場仍下跌330點收27,536點，跌幅1.19%，成交量擴增至5,249億。

篩選近五日三大法人買超且股價表現強勢前十名個股，包含台新新光金、凱基金、三商壽、玉山金、合庫金、永豐金、光洋科、工信、華南金、國泰金等。以金融股表現最亮眼，除了光洋科、工信等也有題材加持，其它個股幾乎都是金融股，受到資金進駐。

三大法人部分，台新新光金位居榜首，買超17,1萬張，凱基金買超16萬張，排名第二，三商壽買超5.1萬張列第三，其餘個股也都有萬張以上買單。

由於股市震盪，因此資金積極找尋避風港，大舉流入金融股。近期外資摩根大通（小摩）也發布報告指出，由於綠色與永續金融商機持續，因此吸引相關資金流入，在可預見未來整體族群將持續受惠。

工信今年前三季營收70.2億元，年增6.6%，毛利率6.43%，法人表示，工信是國內少數能承接案量達300億元工程案的公司，且預計2026年全數完工的淡江大橋案，將讓集團營運能見度再拉高。