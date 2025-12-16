快訊

欣興拉升資本支出明年達254億元 2027年長交期25億元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
欣興先前召開股東常會，圖左為董事長曾子章。記者尹慧中／攝影
欣興先前召開股東常會，圖左為董事長曾子章。記者尹慧中／攝影

欣興（3037）今日公告公司董事會決議調整明年年度資本預算及新增2027年長交期設備預下訂單金額，明年增加約新台幣60億元達254億元及2027年約新台幣25億元。

欣興公告，董事會決議通過將2026年資本預算由約新台幣194億元，再增加約新台幣60億元，增加後總金額約為新台幣254億元；並通過2027年進機之長交期設備採購訂單金額約新台幣25億元。

欣興說明，預計投資金額2026年增加約新台幣60億元及2027年約新台幣25億元。資金來源：自有資金及銀行融資。具體目的：主係配合營運需求，新建廠房並提升製程能力。

欣興也說明，前述各項資本預算及長交期設備採購作業之執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定之。

