欣興：追加2026年資本預算 調高60億至254億

欣興今天公告，董事會決議調整115年度資本預算，以及新增116年長交期設備預下訂單金額，預計115年增加約60億元至254億元，及116年約25億元，以配合營運需求，新建廠房並提升製程能力。

欣興發言人鍾明峰表示，董事會決議通過將115年資本預算由約新台幣194億元，再增加約60億元，增加後總金額約為254億元；並通過116年進機的長交期設備採購訂單，金額約25億元。

欣興表示，資金來源為自有資金及銀行融資，主要配合營運需求，新建廠房並提升製程能力，各項資本預算及長交期設備採購作業的執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定。

受惠人工智慧（AI）浪潮，高階ABF載板價格看漲，欣興第3季獲利賺贏上半年，董事長曾子章先前表示，幾年後，AI伺服器帶來的產值，可望超過智慧型手機，也帶動載板、HDI等強勁成長，看好AI將帶動PCB旺10年。

針對明年載板市況，曾子章表示，因為供應鏈缺料，有的公司只能達到訂單的8、9成，但整體而言，市場需求大於供應。