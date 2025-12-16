統新公布11月自結 營運轉佳、由虧轉盈

統新（6426）16日達公布注意交易資訊標準，公布11月單月自結獲利，稅後純益700萬元，較去年由虧轉盈，每股純益0.19元，第3季稅後純益2,700萬，同樣是由虧轉盈，每股純益0.7元。統新是波若威（3163）光通訊濾波片供應商，在波若威光纖套件需求持續暢旺下，營運有望進一步成長。此外近期公司在法說會上表示鍍膜技術成功打入太空應用，在馬斯克提出太空AI計畫後，太空應用方面有機會成為營運成長的第二隻腳。

本月輝達（NVIDIA）更新了Quantum-X矽光交換器的使用手冊，CPO產品將逐漸開始放量，而波若威作為輝達指定合作夥伴，出貨量有望大幅成長，作為上游廠商的統新自然有機會連帶受惠，拿下更多訂單。而太空的部分，公司開發出鍍膜技術，主要應用在低軌道衛星裡面的衛星與衛星間的傳輸，目前已切入具體客戶，若是馬斯克的太空AI計畫能夠成功運轉，將會出現大量應用，公司有機會拿下更多訂單。