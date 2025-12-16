快訊

罹患白血病住院近半年！沈玉琳復工時間曝光 還有新節目洽談中

獨／直接命中擊落靶機與雄二 中科院證實海劍羚防空飛彈通過海軍戰測

死角沒看到？新店女騎士遭右轉水泥預拌車壓車底 救出已臟器外露慘死

統新公布11月自結 營運轉佳、由虧轉盈

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

統新（6426）16日達公布注意交易資訊標準，公布11月單月自結獲利，稅後純益700萬元，較去年由虧轉盈，每股純益0.19元，第3季稅後純益2,700萬，同樣是由虧轉盈，每股純益0.7元。統新是波若威（3163）光通訊濾波片供應商，在波若威光纖套件需求持續暢旺下，營運有望進一步成長。此外近期公司在法說會上表示鍍膜技術成功打入太空應用，在馬斯克提出太空AI計畫後，太空應用方面有機會成為營運成長的第二隻腳。

本月輝達（NVIDIA）更新了Quantum-X矽光交換器的使用手冊，CPO產品將逐漸開始放量，而波若威作為輝達指定合作夥伴，出貨量有望大幅成長，作為上游廠商的統新自然有機會連帶受惠，拿下更多訂單。而太空的部分，公司開發出鍍膜技術，主要應用在低軌道衛星裡面的衛星與衛星間的傳輸，目前已切入具體客戶，若是馬斯克的太空AI計畫能夠成功運轉，將會出現大量應用，公司有機會拿下更多訂單。

延伸閱讀

特斯拉股價逼近歷史高點！馬斯克證實Robotaxi無人駕駛測試啟動

意法半導體衝星鏈晶片

馬斯克：打造核融合爐超蠢 太陽是免費反應爐 別在地球浪費錢

昇達科11月每股賺1.3元

相關新聞

半導體專家：2026年半導體景氣將由台積電與AI主導

前知名外資半導體分析師陳慧明、程正樺，及半導體專家曲建仲，16日參加由首席國際舉行的「2026年全球半導體暨AI產業投資...

SpaceX IPO撐腰！低軌衛星5強逆勢漲停 人氣王華通卻陷激戰

台股16日由台積電（2330）領跌，大盤續跌逾350點、失守月線！在電子權值股與各大類股一片慘綠之下，低軌衛星族群仍逆勢...

佳世達旗下 明基醫院12月22日在港掛牌

佳世達（2352）集團持續擴展醫療事業，旗下明基醫院預定本月22日於香港上市，12日至17日進行招股，擬發行6,700萬...

廣達、緯創 大摩按讚

摩根士丹利證券（大摩）發布「大中華科技硬體產業」報告指出，將第4季筆電出貨量調高2%至3,230萬台，季減5%、年增2%...

台光電、台燿四利多 高盛挺

外資高盛證券最新報告指出，銅箔基板（CCL）產業將受到M6及以下等級報價上漲、新款META Minipack量產、AWS...

德儀買機器人 帶旺廣宇

美國半導體巨頭德州儀器（TI）結盟「大陸人形機器人第一股」優必選，德儀將採購優必選人形機器人並導入生產線。台廠中，鴻海集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。