寒風中送暖！太陽能3檔鎖漲停 錸德放量寫逾1年高價

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

在權王台積電（2330）回測季線的拖累下，台股16日盤中一度重挫逾500點，季線警鈴大作！然而，太陽能族群持續逆勢爆發，成為低軌衛星之外，另一獲資金點火的多方主力。

其中，聯合再生（3576）、元晶（6443）、茂迪（6244）三檔個股強勢拉上漲停，元晶、茂迪漲停買單更達2.5萬張以上，強勁買氣為寒冷的台股增添了一絲暖意，並帶動太極（4934）、國碩（2406）等概念股也聯袂揚升。

聯合再生董事長洪傳獻日前表示，受到國內光電案場建置龜速的影響，台灣今年光電裝置容量恐大幅衰退至1.36G，使得本土市場需求不振。然而，這也促使台灣業者加速「走出去」。

茂迪的海外拓單已見到實質成效，受惠於接獲日本屋頂型太陽能新訂單，訂單能見度已看到明年一整年，並自今年第三季開始穩定認列業績，獲利展望審慎樂觀，預期穩定的業績將持續貢獻至2026年。

另一方面，聯合再生初步鎖定美國、日本與東南亞市場。公司極度看好美國一年高達30至40G的龐大裝置量，加上目前美國正積極「去中化」的產業政策，對台廠而言是難得的契機。聯合再生現正積極與美國客戶洽談電池片訂單，並尋求模組合作夥伴，期盼明年能有顯著進展。

值得一提的是，同樣股價強勢的錸德（2349），雖因近期股價飆漲而遭列為注意股，並於日前公布11月自結獲利數據。數據顯示，錸德11月營收雖年增近29%，但歸屬母公司業主淨利約僅1,300萬元，年減幅度達57%，單月每股純益0.02元。

錸德今日仍逆勢強漲，且盤中成交量放大至近6萬張，人氣居太陽能族群之冠，顯示市場資金更關注其台灣製造的矽晶型太陽能模組所具備的高品質優勢，以及整體產業對海外市場佈局的潛力。

法人表示，投資人除了關注股價動能外，後續仍應緊盯各大廠在海外市場的訂單轉化效率與實際獲利貢獻，才能判斷這波行情的續航力。

