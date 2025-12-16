大盤綠油油 榮昌逆勢登漲停
大盤今日重挫五百點，網通廠榮昌科技（3684）則逆勢亮燈漲停，股價來到53.1元。
近年榮昌持續轉型，從單一天線轉向跨向多頻段及多技術（WiFi 7、5G、衛星）等整合式天線，更建構次系統及無線準系統組裝能力。目前榮昌來自高頻連接線與智能感測線占營收比重約 23%，天線與天線系統為34%，次系統與無線準系統約 35%，
榮昌看好，近期接單與營收已經呈現黃金交叉，是重要指標，最看好次系統與無線準系統的成長動能，明年貢獻營收比重可望挑戰四成，推升明年營收、獲利有二位數成長。
今年前11月榮昌營收為10.6億元，年增25.6%，創歷史同期新高，累計前3季毛利率31.9%，低於去年同期33.6%，稅後純益0.76億元，年增49%，每股純益2.55元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言