經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
大盤綠油油，榮昌逆勢登漲停。手機截圖
大盤今日重挫五百點，網通廠榮昌科技（3684）則逆勢亮燈漲停，股價來到53.1元。

近年榮昌持續轉型，從單一天線轉向跨向多頻段及多技術（WiFi 7、5G、衛星）等整合式天線，更建構次系統及無線準系統組裝能力。目前榮昌來自高頻連接線與智能感測線占營收比重約 23%，天線與天線系統為34%，次系統與無線準系統約 35%，

榮昌看好，近期接單與營收已經呈現黃金交叉，是重要指標，最看好次系統與無線準系統的成長動能，明年貢獻營收比重可望挑戰四成，推升明年營收、獲利有二位數成長。

今年前11月榮昌營收為10.6億元，年增25.6%，創歷史同期新高，累計前3季毛利率31.9%，低於去年同期33.6%，稅後純益0.76億元，年增49%，每股純益2.55元。

營收 網通廠

