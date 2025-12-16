SpaceX IPO撐腰！低軌衛星5強逆勢漲停 人氣王華通卻陷激戰

台股16日由台積電（2330）領跌，大盤續跌逾350點、失守月線！在電子權值股與各大類股一片慘綠之下，低軌衛星族群仍逆勢突圍，成為盤面焦點。

在馬斯克旗下太空探索科技公司SpaceX傳出準備啟動首次公開募股（IPO）計畫的題材催化下，相關概念股全面點火。元晶（6443）、新復興（4909）、百一（6152）、公準（3178）、耀登（3138）同步亮燈漲停，兆赫（2485）、昇貿（3305）漲幅也超過半根停板，族群表現明顯強於大盤。法人指出，SpaceX作為全球低軌衛星布局的關鍵推手，其上市預期不僅推升市場對太空產業的想像空間，也再度強化資金對供應鏈的布局意願。

根據《富比世》（Forbes）報導，馬斯克成為史上首位淨資產突破6,000億美元的富豪，而市場先前即盛傳 SpaceX 可能於明年掛牌，估值上看8,000億美元，甚至有機會進一步挑戰1.5兆美元規模，改寫全球IPO紀錄。隨著消息持續發酵，太空與低軌衛星相關題材高燒不退。

從產業面來看，法人預估，2025年全球衛星發射數量約4,200顆，隨著各國與民間業者加速布建低軌衛星通訊網路，至2027年發射數可望成長至5,700顆，年複合成長率高達16%，顯示產業長期成長動能明確，也為相關供應鏈帶來穩定訂單能見度。

個股表現上，華通（2313）成為族群人氣指標，在資金簇擁下，近日股價強勢表態，但短線面臨前波高點92.7元反壓，加上大盤空軍壓境，盤中震盪翻黑，回測5日線支撐。法人分析，華通在兩大美系客戶的高市占優勢有望延續，且泰國產能持續擴充，其中相當比重來自衛星業務，預估明年相關營收占比將提升至21%，年增幅度達17%。此外，伺服器業務亦被看好切入AI主板供應鏈，隨多層板產能大幅擴充，在AI伺服器需求升溫下，後續成長空間值得關注。

整體來看，儘管大盤短線承壓修正，但低軌衛星族群在SpaceX IPO想像、全球衛星發射數量快速成長，以及AI與通訊需求交織帶動下，展現明顯抗跌力道。法人認為，短線漲多個股仍需留意震盪風險，但中長線在產業趨勢明確下，仍是資金持續關注的重要題材。