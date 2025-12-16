佳世達旗下 明基醫院12月22日在港掛牌

佳世達（2352）集團持續擴展醫療事業，旗下明基醫院預定本月22日於香港上市，12日至17日進行招股，擬發行6,700萬股，每股發售價介於港幣9.34至11.68元（約新台幣37元到47元），最多集資7.82億港幣（約新台幣31億元），明基醫院上市有望為佳世達醫療業務增添新動能。

明基醫院指出，集資所得款項淨額約74.3%，將用於擴建及升級現有醫院；16%用於尋找潛在投資及併購機會；8%用於升級「智慧醫院」。

明基醫院執行長蕭澤榮指出，未來將擴大現有醫院營運規模，提升服務能力與外部擴展。

先前投資廣西貴港醫院20%股份，未來考慮進一步增持，也看好河南及越南、緬甸、泰國等東南亞市場機會，已展開初步評估。

明基醫院引入投資者包括禾榮科技、合富中國及股權投資公司蘇州戰興投三家公司，共認購總金額達3,990萬美元（約新台幣12.5億元）。