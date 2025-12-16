威聯通申購 凍資842億 12月22日轉上櫃 抽中一張估賺19.4萬元

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
威聯通董事長張明智。 記者吳凱中／攝影
威聯通董事長張明智。 記者吳凱中／攝影

興櫃股后威聯通（7805）將於下周一（22日）轉上櫃，公開申購人氣火熱。據統計，威聯通本次抽籤申購張數達15萬1,054張，以公開申購張數607張計算，中籤率約0.4%；若以本次現增承銷價每股558元粗估，凍結市場資金約842.9億元。

威聯通昨天興櫃參考價收752元、跌1.78元，在興櫃市場收盤價僅次於漢測的796元。以威聯通承銷價558元估算，參與公開申購中籤者，每張可賺19.4萬元。

威聯通為全球知名NAS、企業級儲存、邊緣運算及影音監控整合解決方案供應商，長年深耕作業系統、硬體設計及全球通路布局。受惠於AI時代海量資料需求提升、企業儲存升級潮，以及全球家用NAS滲透率擴大，公司營運持續穩健成長。

威聯通將於22日掛牌上櫃，在前興櫃股王鴻勁掛牌掀起熱潮之後，威聯通上櫃同步吸引市場高度關注。

據統計，在競價拍賣中，威聯通本次競拍得標總金額達13.46億元，競拍合格投標張數達8,479張，競價拍賣得標加權平均價格達662.5元。

公開申購方面，威聯通本次抽籤申購張數達15萬1,054張，以公開申購張數607張計算，中籤率約0.4%。以本次現增承銷價每股558元粗估，凍結市場資金約842.9億元。

威聯通前三季營收45.96億元，稅後純益9.32億元，毛利率56%，每股純益30.84元。該公司近三年營運穩健成長，主要受惠企業資料保護、AI應用與私有雲需求大增，產品組合持續朝高附加價值領域優化，展現長期獲利動能。

展望後市，威聯通指出，NAS產業每年年複合成長率約10%至15%，2026年預計在沒有匯率干擾下，成長10%至20%可期，加上該公司增加新產品線Scale-out儲存方案，今年預計將有醫療、金融等新專案，帶動明年營運。

