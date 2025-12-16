元黃金 瞄準逾60天

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方整理

期元大S&P黃金（00635U）昨（15）日漲1.3%至46.53元，追蹤標普高盛黃金超額回報指數，以美國紐約商品交易所（COMEX）黃金期貨各年度中流動性較佳的合約作為指數成分。

法人分析，在市場動盪環境下，黃金價格走勢相對穩定，該類指數商品可作為直接持有黃金期貨的替代選擇，投資人無須自行進行轉倉操作，提升配置便利性，亦可利用相關權證伺機布局。世界黃金協會指出，調查顯示高達95%的央行預期，全球央行黃金持有量將在未來12個月持續增加，顯示資金配置仍偏向黃金資產，暗示金市資金動能有望延續，黃金中長線需求前景強勁。

看好00635U後市的投資人，可挑選價內外10%以內、剩餘天數60天以上的權證介入。（中國信託證券提供）

