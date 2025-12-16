華通、燿華 四檔紅不讓

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

台股短線承壓，昨（15）日雖持續向下修正，不過「太空經濟概念股」表現強勢，不論是低軌衛星、太陽能電池、或雷射通訊相關，均表現相當強勢。其中華通（2313）大漲6.5%、燿華（2367）更強揚7.6%，躍居市場焦點。

由於馬斯克旗下的太空科技公司Space X正在推動首次公開募股（IPO）計劃，最快將於明（2026）年上市，市場預期整體估值將挑戰1.5兆美元，有望改寫全球IPO史上最高，帶動太空相關題材磁吸市場資金與目光。

事實上，台灣雖在科技領域睥睨全球，但在太空領域也隱藏了不少隱形冠軍，不論登月車輪胎代工、飛航電腦及晶片、及近年興起的低軌衛星相關技術等，都有台系供應鏈的身影。

台系PCB大廠華通，早年以手機板、HDI板等受到投資人高度關注，近年則轉進太空經濟領域有成，特別是低軌衛星板，在二大美系客戶訂單不斷高速成長的加持下，法人預估明年衛星業務占比將逾二成，成為推升營運的關鍵動力。

燿華目前仍以汽車板與IT板為大宗，占比各約35%，含衛星板在內的其他則約占25%。隨太空經濟題材逐漸發酵，加上北美專案持續推進，燿華的衛星板開始受到關注，吸引買盤進場簇擁。

權證發行商建議，看好華通、燿華等後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%內、剩餘天數超過三個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

