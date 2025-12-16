IET、全新 押寶逾四個月

AI伺服器與大型資料中心大量採用光纖通訊，以滿足高速、遠距資料傳輸需求，光收發模組（Optical Transceiver）在數量與規格上也持續升級，相關概念股包括IET-KY（4971）、全新（2455）等，可利用認購權證伺機布局。

法人預期，全球光收發模組市場中，400G於2025年成為主流，出貨量估約3,200萬個；800G於2025、2026年分別約1,800萬與3,500萬個；1.6T則約270萬與1,300萬個。

由於高階100G光傳輸元件（PD與LD）用量倍增，且未來1.6T將採200G×8通道方案，對200G元件的技術門檻更高。展望後市，法人正向看待具技術優勢的三五族光傳輸元件磊晶廠，如全新、聯亞、IET-KY等。

展望IET-KY後市，法人分析，磷化銦客戶需求持續強勁，IET-KY規畫於今、明兩年各新增一部機台。不過，磷化銦基板仍是供給端主要瓶頸，現有主要供應商產能維持滿載，短期內難以提供更多配額。此外，在AI需求驅動下，2026年光模組需求可望大幅成長。法人看好IET-KY的100G PD於2026年達出貨高峰，並同步迎來200G PD放量出貨，帶動Datacom營收於2026年有望實現倍數成長。

三五族MOCVD磊晶專業廠全新方面，法人看好受惠AI伺服器與大型資料中心建置加速，終端客戶如中際旭創、Coherent、Broadcom等對光收發模組的需求展望同步上調，帶動直接客戶對CW Laser磊晶需求增加，並疊加AI眼鏡客戶動能。預估2027年光電子事業年成長27%，營收占比可望提升至45%，後市可期。

看好IET-KY、全新等後市表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數120天以上的相關權證靈活操作。