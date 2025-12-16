快訊

「不副署」怒火燒！在野揚言上街頭 對卓揆提不信任案？藍不奉陪

奧斯卡大導演陳屍家中 川普：死於「川普精神錯亂症候群」

IET、全新 押寶逾四個月

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
IET董事長高永中。聯合報系資料照
IET董事長高永中。聯合報系資料照

AI伺服器與大型資料中心大量採用光纖通訊，以滿足高速、遠距資料傳輸需求，光收發模組（Optical Transceiver）在數量與規格上也持續升級，相關概念股包括IET-KY（4971）、全新（2455）等，可利用認購權證伺機布局。

法人預期，全球光收發模組市場中，400G於2025年成為主流，出貨量估約3,200萬個；800G於2025、2026年分別約1,800萬與3,500萬個；1.6T則約270萬與1,300萬個。

由於高階100G光傳輸元件（PD與LD）用量倍增，且未來1.6T將採200G×8通道方案，對200G元件的技術門檻更高。展望後市，法人正向看待具技術優勢的三五族光傳輸元件磊晶廠，如全新、聯亞、IET-KY等。

展望IET-KY後市，法人分析，磷化銦客戶需求持續強勁，IET-KY規畫於今、明兩年各新增一部機台。不過，磷化銦基板仍是供給端主要瓶頸，現有主要供應商產能維持滿載，短期內難以提供更多配額。此外，在AI需求驅動下，2026年光模組需求可望大幅成長。法人看好IET-KY的100G PD於2026年達出貨高峰，並同步迎來200G PD放量出貨，帶動Datacom營收於2026年有望實現倍數成長。

三五族MOCVD磊晶專業廠全新方面，法人看好受惠AI伺服器與大型資料中心建置加速，終端客戶如中際旭創、Coherent、Broadcom等對光收發模組的需求展望同步上調，帶動直接客戶對CW Laser磊晶需求增加，並疊加AI眼鏡客戶動能。預估2027年光電子事業年成長27%，營收占比可望提升至45%，後市可期。

看好IET-KY、全新等後市表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數120天以上的相關權證靈活操作。

AI

延伸閱讀

聯準會連三降息！專家點名看好「這1檔非投等債基金」迎黃金布局良機

台股融資餘額衝高 籌碼轉趨凌亂

雙鍵 切入高階CCL材料鏈

台積、聯發科 四檔放閃

相關新聞

威聯通申購 凍資842億 12月22日轉上櫃 抽中一張估賺19.4萬元

興櫃股后威聯通（7805）將於下周一（22日）轉上櫃，公開申購人氣火熱。據統計，威聯通本次抽籤申購張數達15萬1,054...

佳世達旗下 明基醫院12月22日在港掛牌

佳世達（2352）集團持續擴展醫療事業，旗下明基醫院預定本月22日於香港上市，12日至17日進行招股，擬發行6,700萬...

廣達、緯創 大摩按讚

摩根士丹利證券（大摩）發布「大中華科技硬體產業」報告指出，將第4季筆電出貨量調高2%至3,230萬台，季減5%、年增2%...

兆豐證「兆好貸」 祭優惠利率

隨著時序進入2025年歲末年終，民眾面臨耶誕跨年、農曆春節紅包、旅遊規劃及明年的投資布局，資金需求邁入高峰期。為協助投資...

台光電、台燿四利多 高盛挺

外資高盛證券最新報告指出，銅箔基板（CCL）產業將受到M6及以下等級報價上漲、新款META Minipack量產、AWS...

基富通定扣金額突破30億

台股交易夯，台股11月定期定額投資金額逼近200億元，刷新單月新高紀錄，共同基金市場也同樣熱絡。國內最大基金交易平台基富...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。