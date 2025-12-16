快訊

「不副署」怒火燒！在野揚言上街頭 對卓揆提不信任案？藍不奉陪

奧斯卡大導演陳屍家中 川普：死於「川普精神錯亂症候群」

晶技11月每股稅前盈餘0.58元 將規劃擴產

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

石英元件大廠晶技（3042）昨（15）日公告自結11月稅前盈餘2億元，年減8.4%，每股稅前盈餘0.58元；前11月稅前盈餘19.98億元，年減15.4%，每股稅前盈餘5.82元。

法人看好，AI伺服器走向高速運算、高速傳輸同時，頻率元件單價隨之走升，用量也會隨著基礎建設擴大而增長，對頻率元件產業發展有正向挹注，有利晶技後市。

晶技持續拓展AI相關業務，去年AI相關營收比重僅7.5%，預期今年至少會超過10%，若以營收貢獻來看，應用在AI市場的頻率元件年增率可達40%至50%，明年有望持續擴大。

因應客戶訂單需求，晶技正規劃擴產，其中，印尼泗水新廠已開始投產，現階段正在拉升產能，未來目標是為每月2,000萬顆石英元件，後續擴張將視客戶需求而定。

晶技昨天股價收84.4元，下滑1.6元。

晶技 AI

延伸閱讀

中國11月全國城鎮調查失業率5.1% 與10月持平

台灣健康大數據產業時代來臨 健保資料庫完整 吸引大廠布局

台達電11月業績符合預期 法人看好明年EPS突破30元

創分身帳號要被罰 印尼人權得獎者控訴

相關新聞

威聯通申購 凍資842億 12月22日轉上櫃 抽中一張估賺19.4萬元

興櫃股后威聯通（7805）將於下周一（22日）轉上櫃，公開申購人氣火熱。據統計，威聯通本次抽籤申購張數達15萬1,054...

佳世達旗下 明基醫院12月22日在港掛牌

佳世達（2352）集團持續擴展醫療事業，旗下明基醫院預定本月22日於香港上市，12日至17日進行招股，擬發行6,700萬...

廣達、緯創 大摩按讚

摩根士丹利證券（大摩）發布「大中華科技硬體產業」報告指出，將第4季筆電出貨量調高2%至3,230萬台，季減5%、年增2%...

兆豐證「兆好貸」 祭優惠利率

隨著時序進入2025年歲末年終，民眾面臨耶誕跨年、農曆春節紅包、旅遊規劃及明年的投資布局，資金需求邁入高峰期。為協助投資...

台光電、台燿四利多 高盛挺

外資高盛證券最新報告指出，銅箔基板（CCL）產業將受到M6及以下等級報價上漲、新款META Minipack量產、AWS...

基富通定扣金額突破30億

台股交易夯，台股11月定期定額投資金額逼近200億元，刷新單月新高紀錄，共同基金市場也同樣熱絡。國內最大基金交易平台基富...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。