晶技11月每股稅前盈餘0.58元 將規劃擴產

石英元件大廠晶技（3042）昨（15）日公告自結11月稅前盈餘2億元，年減8.4%，每股稅前盈餘0.58元；前11月稅前盈餘19.98億元，年減15.4%，每股稅前盈餘5.82元。

法人看好，AI伺服器走向高速運算、高速傳輸同時，頻率元件單價隨之走升，用量也會隨著基礎建設擴大而增長，對頻率元件產業發展有正向挹注，有利晶技後市。

晶技持續拓展AI相關業務，去年AI相關營收比重僅7.5%，預期今年至少會超過10%，若以營收貢獻來看，應用在AI市場的頻率元件年增率可達40%至50%，明年有望持續擴大。

因應客戶訂單需求，晶技正規劃擴產，其中，印尼泗水新廠已開始投產，現階段正在拉升產能，未來目標是為每月2,000萬顆石英元件，後續擴張將視客戶需求而定。

晶技昨天股價收84.4元，下滑1.6元。