晶技11月每股稅前盈餘0.58元 將規劃擴產
石英元件大廠晶技（3042）昨（15）日公告自結11月稅前盈餘2億元，年減8.4%，每股稅前盈餘0.58元；前11月稅前盈餘19.98億元，年減15.4%，每股稅前盈餘5.82元。
法人看好，AI伺服器走向高速運算、高速傳輸同時，頻率元件單價隨之走升，用量也會隨著基礎建設擴大而增長，對頻率元件產業發展有正向挹注，有利晶技後市。
晶技持續拓展AI相關業務，去年AI相關營收比重僅7.5%，預期今年至少會超過10%，若以營收貢獻來看，應用在AI市場的頻率元件年增率可達40%至50%，明年有望持續擴大。
因應客戶訂單需求，晶技正規劃擴產，其中，印尼泗水新廠已開始投產，現階段正在拉升產能，未來目標是為每月2,000萬顆石英元件，後續擴張將視客戶需求而定。
晶技昨天股價收84.4元，下滑1.6元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言