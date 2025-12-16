台光電、台燿四利多 高盛挺

外資高盛證券最新報告指出，銅箔基板（CCL）產業將受到M6及以下等級報價上漲、新款META Minipack量產、AWS Trainium 3帶動額外需求、中板與CPX板的高價值等四大利多因素推動，帶動台廠營收與毛利率攀升，看好台光電（2383）、台燿，並重申「買進」評等，目標價分別由1,800元上調至2,060元、540元上調至615元。

高盛指出，由於銅價成本上揚，預期台光電、台燿在2025年第4季將針對M6及以下等級產品漲價5%至10%以上，並在2026年第1季進一步調漲。

目前台光電、台燿的M6及以下等級CCL在2025年第4季營收占比約為35%至45%、50%至60%以上。代表相較於2025年第3季約有超過3~6%的成長潛力，且預期未來幾季還有3~6%的成長空間。並且除營收外將同步帶動毛利率攀升。

其次、新款META Minipack量產，其採用M8+等級CCL的新款META Minipack出貨量將在未來幾季再攀升。高盛指出，根據預估每台設備的CCL價值至少為600美元，推算2026年有超過50億元潛在市場規模，分別占台光電與台燿2026年預估營收的4%和12%。

第三、AWS Trainium 3將帶來額外PCB需求，高盛認為， Trainium 3機櫃內部除原先的運算板外，還新增額外交換器板，此需求將從2026年第1季末或第2季初開始顯現。預估此交換器板將使每顆 Trainium 3晶片的CCL價值增加25%。

第四、目前輝達GPU的中板CCL價值極高，因採用M9等級CCL，每顆GPU的中板將達75~100美元，單就此組件來看，意味著50%以上的CCL潛在市場上升空間。至於CPX板，目前對出貨量、滲透率尚無預估，但每顆GPU晶片價值可能達150~200美元以上。

此外，過去部分投資人擔心AWS Trainium 3晶片生產延遲將影響2026年上半年的出貨；但目前並未看到訂單預測有任何延遲，仍預期Trainium 3的CCL、PCB將於原先時間開始放量出貨，將貢獻台光電、台燿2026年營收10~15%以上，而大部分將落在2026年第2至3季。