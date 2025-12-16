廣達、緯創 大摩按讚

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
廣達。聯合報系資料照
摩根士丹利證券（大摩）發布「大中華科技硬體產業」報告指出，將第4季筆電貨量調高2%至3,230萬台，季減5%、年增2%；估計2026年第1季出貨2,950萬台，季減9%、年持平。在台股中，大摩最看好廣達（2382）及緯創，都重申「優於大盤」評級，廣達目標價維持330元，緯創維持215元。

大摩指出，緯創的11月筆電出貨量比大摩預估高出10%，廣達筆電出貨量比預估低5%，和碩比預期低8%，英業達及仁寶的出貨量則符合預期。大摩分析，緯創出貨優於預期，主要是因為商用與消費需求較佳，這主要受到Win 11換機潮與年底假期銷售建立庫存所推動。

大摩指出，總計這五大ODM廠11月筆電出貨量為1,040萬台，月增3%、年增1%，比大摩預期少0.6%。大摩並且預估，12月筆電出貨量為1,180萬台，月增13%、年增6%，主要受惠於季底拉貨而呈現季節性上揚。

大摩接觸部分ODM廠之後，上調第4季筆電整體出貨量，反映年底建立庫存的需求。部分個人電腦（PC）品牌廠正努力提供折扣給消費者，以提前鎖定市占率，因為整體PC平均售價預期在2026 年將因為記憶體成本上升而提高。

不過，即使經過大摩上調，今年第4季筆電出貨仍比過去14年平均的季平表現減少5個百分點，主要是因為大多數ODM廠在今年前三季已出現強勁拉貨。

至於2026年第1季的出貨量，雖然因為正常季節性因素而季減9%，但大摩指出，這仍然比過去15年平均的季減15%高出6個百分點，這是因為今年第4季基期較低。

大摩指出，整體ODM廠對2026年第1季的初步看法也是如此，普遍認為需求仍將因季節性而季減，但降幅可能比歷史平均溫和，主因是第4季基期較低。

大摩 貨量 筆電

