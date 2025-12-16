兆豐證「兆好貸」 祭優惠利率

隨著時序進入2025年歲末年終，民眾面臨耶誕跨年、農曆春節紅包、旅遊規劃及明年的投資布局，資金需求邁入高峰期。為協助投資人靈活調度資金，同時不錯過台股投資契機，兆豐證券宣布自2025年12月1日起至2026年3月31日止，推出「兆好貸」不限用途款項借貸優惠利率活動。

活動期間內透過線上申辦，特定標的即可享有超優惠股票借貸利率，協助投資人活化手中持股，讓股票變身靈活現金，資金運用更加隨心所欲。

許多投資人長期持有績優股領取股息，但在面臨短期資金需求時，往往陷入「忍痛賣股」或「錯失波段行情」兩難局面。兆豐證券表示，透過「兆好貸」不限用途款項借貸服務，可將庫存股票作為擔保品借款，可保留股利、股票上漲等權益，更能快速取得資金解決生活所需，例如購屋頭期款、購車、居家裝潢或年節旅遊，無需變賣持股。

兆豐證券秉持數位創新精神，「兆好貸」以「股票輕鬆貸」為核心概念，打造直覺、高效的數位化申辦流程，有三大核心優勢。優勢一、簡單申請：客戶可24小時透過兆豐證券官網或行動VIP App線上完成申請，免出門、免臨櫃，打破傳統辦理的時間與空間限制。優勢二、快速撥款：完成線上申請並經審核通過後，即可快速撥款，讓客戶在資金需求時刻，能夠即時取得。優勢三、個人化服務：整合至個人化服務專區，系統提供個別股票利率即時試算功能，客戶可立即查詢可借金額，擔保品轉入一鍵完成，操作介面簡單直覺，大幅提升申辦效率。

投資人欲了解更多兆豐證券「兆好貸」優惠利率活動，詳情可請參考「兆好貸」官方網站：https://project.emega.com.tw/MegaStockLoan/。

兆豐證券貼心提醒，投資人應注意股票價格波動風險，股票市值變化可能影響擔保品價值及擔保維持率，借款前請審慎評估自身還款能力。