快訊

「不副署」怒火燒！在野揚言上街頭 對卓揆提不信任案？藍不奉陪

奧斯卡大導演陳屍家中 川普：死於「川普精神錯亂症候群」

凌航2026年營收挑戰高峰

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

記憶體模組廠凌航（3135）近年積極切入AI伺服器、AI邊緣運算與工控等高階應用，相關專案明年起放量。法人看好，凌航明年營收有望創新高，伴隨記憶體漲價與產品組合優化效益延續，毛利率可望達雙位數。

隨著AI應用從模型訓練擴展至推論、分析與實際部署，AI伺服器與邊緣運算設備對高頻寬、高容量記憶體需求快速攀升。

業界指出，雲端服務供應商（CSP）已包下大量產能，業界高階高頻寬記憶體（HBM）、DDR5幾乎被預訂一空，不僅AI伺服器用記憶體供給吃緊，傳統伺服器與消費性電子產品用記憶體也受到排擠，形成結構性供不應求。

展望後市，凌航表示，明年持續聚焦AI伺服器、AI邊緣運算與工控記憶體等解決方案，如PCIe Gen5、RDIMM等高階產品。

凌航統計，目前DDR4與DDR5營收比重約各半，隨著客戶陸續升級成DDR5，看好2026年DDR5營收占比可望提升至70%。

工控業務方面，凌航指出，在過去數年持續加大投入下，現階段工控營收占比約7%，明年目標朝10%至20%邁進，客戶以海外政府與電信標案為主，黏著度高、專案能見度佳，成為中長期營運的重要支撐。

針對近期記憶體貨源不足，凌航強調，該公司深耕記憶體產業27年，團隊產業經驗數十年，與原廠及供應鏈皆維持長期合作關係，當前庫存水位約三至四個月，在原廠優先供貨策略下，身為既有客戶具相對優勢，且該公司也與供應商簽有長期供貨協議（LTA），供貨穩定。

業界指出，DRAM、NAND晶片供需已明顯失衡，即便三星、SK海力士、美光等國際大廠規劃擴產，新產能也要等到2027年後才有機會開出，短期缺貨問題難解，也讓各家記憶體業者策略性供貨。

記憶體模組 AI 伺服器

延伸閱讀

SK海力士投入量產HBM4 供應輝達

「真」3D晶片商業化生產有影？美國研究團隊成果亮相

華邦電訂購ASML設備逾23億元 法人：AI記憶體需求推升後市動能

費半崩跌嚇壞台股！外資挺華邦電守70元、南亞科翻紅 記憶體抗跌

相關新聞

威聯通申購 凍資842億 12月22日轉上櫃 抽中一張估賺19.4萬元

興櫃股后威聯通（7805）將於下周一（22日）轉上櫃，公開申購人氣火熱。據統計，威聯通本次抽籤申購張數達15萬1,054...

佳世達旗下 明基醫院12月22日在港掛牌

佳世達（2352）集團持續擴展醫療事業，旗下明基醫院預定本月22日於香港上市，12日至17日進行招股，擬發行6,700萬...

廣達、緯創 大摩按讚

摩根士丹利證券（大摩）發布「大中華科技硬體產業」報告指出，將第4季筆電出貨量調高2%至3,230萬台，季減5%、年增2%...

兆豐證「兆好貸」 祭優惠利率

隨著時序進入2025年歲末年終，民眾面臨耶誕跨年、農曆春節紅包、旅遊規劃及明年的投資布局，資金需求邁入高峰期。為協助投資...

台光電、台燿四利多 高盛挺

外資高盛證券最新報告指出，銅箔基板（CCL）產業將受到M6及以下等級報價上漲、新款META Minipack量產、AWS...

基富通定扣金額突破30億

台股交易夯，台股11月定期定額投資金額逼近200億元，刷新單月新高紀錄，共同基金市場也同樣熱絡。國內最大基金交易平台基富...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。