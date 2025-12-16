凌航2026年營收挑戰高峰

記憶體模組廠凌航（3135）近年積極切入AI伺服器、AI邊緣運算與工控等高階應用，相關專案明年起放量。法人看好，凌航明年營收有望創新高，伴隨記憶體漲價與產品組合優化效益延續，毛利率可望達雙位數。

隨著AI應用從模型訓練擴展至推論、分析與實際部署，AI伺服器與邊緣運算設備對高頻寬、高容量記憶體需求快速攀升。

業界指出，雲端服務供應商（CSP）已包下大量產能，業界高階高頻寬記憶體（HBM）、DDR5幾乎被預訂一空，不僅AI伺服器用記憶體供給吃緊，傳統伺服器與消費性電子產品用記憶體也受到排擠，形成結構性供不應求。

展望後市，凌航表示，明年持續聚焦AI伺服器、AI邊緣運算與工控記憶體等解決方案，如PCIe Gen5、RDIMM等高階產品。

凌航統計，目前DDR4與DDR5營收比重約各半，隨著客戶陸續升級成DDR5，看好2026年DDR5營收占比可望提升至70%。

工控業務方面，凌航指出，在過去數年持續加大投入下，現階段工控營收占比約7%，明年目標朝10%至20%邁進，客戶以海外政府與電信標案為主，黏著度高、專案能見度佳，成為中長期營運的重要支撐。

針對近期記憶體貨源不足，凌航強調，該公司深耕記憶體產業27年，團隊產業經驗數十年，與原廠及供應鏈皆維持長期合作關係，當前庫存水位約三至四個月，在原廠優先供貨策略下，身為既有客戶具相對優勢，且該公司也與供應商簽有長期供貨協議（LTA），供貨穩定。

業界指出，DRAM、NAND晶片供需已明顯失衡，即便三星、SK海力士、美光等國際大廠規劃擴產，新產能也要等到2027年後才有機會開出，短期缺貨問題難解，也讓各家記憶體業者策略性供貨。