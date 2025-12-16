卜蜂看獲利 審慎樂觀

卜蜂（1215）昨（15）日舉行法說會，受到原物料價格及運費上漲影響，公司已針對飼料價格每公斤調升約6毛錢，以因應物價上漲。對於全年獲利，卜蜂保持審慎樂觀，並期望明年能再創新高。

卜蜂指出，今年地緣政治影響整體經濟，但由於公司主要依賴進口，影響相對較小，反而匯率與運費上漲對公司影響較大。特別是運費從每公噸170元上漲至200多元，推動原物料成本提高，因此公司調整飼料價格，以維持獲利穩定。

玉米與黃豆價格仍受中國大陸影響，保持高價，加上非洲豬瘟及匯率升值等因素，也帶來些許影響。卜蜂指出，但從業績來看，今年仍創下歷史新高，進入年末，公司對全年獲利保持審慎樂觀，並預期明年將穩定增長，創造新高峰。

在原物料方面，玉米與黃豆價格呈現上漲趨勢。玉米價格從9月的每蒲式耳399元低點上漲至11月的442元；黃豆則從今年低點的998.5元回升至11月的1,137元左右。

在肉品加工方面，卜蜂指出，今年雞肉進口量較去年增長，毛雞價格大多維持在每台斤32至33元之間，但近年來毛雞的利潤已變得較低。公司計劃透過加強加工品的銷售來提高利潤。

養豬產業方面，豬肉進口量顯著增加，但屠宰量每年逐漸減少，主要原因是國內藍耳病與小豬下痢尚未得到有效控制，導致育成率偏低。尤其在10月，非洲豬瘟偶發性爆發，造成近半個月無法運送與屠宰豬隻，以每天屠宰約2萬5千頭計算，15天內累積無法處理的豬隻數量達30至40萬頭。目前雖已解禁，政府正實行逐步去化模式，每天控制屠宰量。

豬價方面，卜蜂指出，8月時豬價達到高峰，單價最高為每公斤108元，目前價格已回落至88元，本月有望回升至90元，仍在公司預期的合理範圍內。