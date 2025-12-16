快訊

「不副署」怒火燒！在野揚言上街頭 對卓揆提不信任案？藍不奉陪

奧斯卡大導演陳屍家中 川普：死於「川普精神錯亂症候群」

華邦衝刺記憶體製造

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
華邦董座焦佑鈞。聯合報系資料照
華邦董座焦佑鈞。聯合報系資料照

記憶體大廠華邦（2344）積極強化製造量能，搶搭記憶體缺貨漲價商機，昨（15）日公告自今年5月9日到昨天為止，共斥資23.32億元向荷商艾司摩爾（ASML）採購機器設備，主要做為生產使用。

法人指出，受惠AI對記憶體需求強勁，華邦除受惠DRAM產品報價持續走揚，旗下SLC NAND晶片與編碼型快閃記憶體（NOR Flash）亦呈現溫和漲勢，助攻營運。

業界認為，傳統記憶體供不應求，驅動產業進入超級循環，預期明年DDR4、MLC NAND、NOR Flash市況持續向上，尤其DDR4合約價明年首季可望大漲超過一倍。

法人認為，華邦明年首季NOR Flash、SLC NAND合約價有望季增30％以上，主因三星、鎧俠縮減2D NAND產能，使MLC NAND晶片供應出現缺口，上調華邦2006年首季的Flash單位售價季增率預估至25％，遠超過前次預估的2％。

展望後市，華邦總經理陳沛銘先前指出，DRAM市場需求升溫，並非僅是景氣循環，而是源於結構性的改變，核心原因在國際三大DRAM製造商正積極轉向先進製程，例如12奈米及以下節點，然12奈米、11奈米，甚至13奈米、14奈米等精細製程節點，為彌補設計上的缺陷，都需要配置所謂的錯誤校正電路。

陳沛銘分析，根據JEDEC的DDR4標準，DDR4產品不允許包含ECC電路，這意味一旦三大廠轉進13奈米以下製程，將無法回頭生產DDR4，導致DDR4供應生產線大幅萎縮，市場上只剩下少數廠商，目前看來僅華邦及南亞科兩家公司持續供貨。

華邦昨天股價受大盤重挫拖累，終場下跌3.5元、收71.1元，跌幅4.69%，外資大賣逾10.8萬張。

奈米 快閃記憶體

延伸閱讀

「真」3D晶片商業化生產有影？美國研究團隊成果亮相

華邦電訂購ASML設備逾23億元 法人：AI記憶體需求推升後市動能

費半崩跌嚇壞台股！外資挺華邦電守70元、南亞科翻紅 記憶體抗跌

集邦解析 明年第1季記憶體顯著漲價效應 智慧機、NB 銷量恐下修

相關新聞

威聯通申購 凍資842億 12月22日轉上櫃 抽中一張估賺19.4萬元

興櫃股后威聯通（7805）將於下周一（22日）轉上櫃，公開申購人氣火熱。據統計，威聯通本次抽籤申購張數達15萬1,054...

佳世達旗下 明基醫院12月22日在港掛牌

佳世達（2352）集團持續擴展醫療事業，旗下明基醫院預定本月22日於香港上市，12日至17日進行招股，擬發行6,700萬...

廣達、緯創 大摩按讚

摩根士丹利證券（大摩）發布「大中華科技硬體產業」報告指出，將第4季筆電出貨量調高2%至3,230萬台，季減5%、年增2%...

兆豐證「兆好貸」 祭優惠利率

隨著時序進入2025年歲末年終，民眾面臨耶誕跨年、農曆春節紅包、旅遊規劃及明年的投資布局，資金需求邁入高峰期。為協助投資...

台光電、台燿四利多 高盛挺

外資高盛證券最新報告指出，銅箔基板（CCL）產業將受到M6及以下等級報價上漲、新款META Minipack量產、AWS...

基富通定扣金額突破30億

台股交易夯，台股11月定期定額投資金額逼近200億元，刷新單月新高紀錄，共同基金市場也同樣熱絡。國內最大基金交易平台基富...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。