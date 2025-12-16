快訊

「不副署」怒火燒！在野揚言上街頭 對卓揆提不信任案？藍不奉陪

奧斯卡大導演陳屍家中 川普：死於「川普精神錯亂症候群」

北極星董座 陳賢哲接任

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

新藥公司北極星藥業-KY（6550）昨（15）日發布重大訊息，該公司董事長異動，原董事長徐展平職務調整，改由董事陳賢哲擔任董事長。

此外，該公司也宣布Digital Capital法人董事改派代表人，法人董事代表由原任徐展平，改為第一美卡執行長魏少筠。

北極星藥業今年4月時召開董事會，原董座陳鴻文辭任，董事會推選原執行長徐展平接任公司董事長，北極星藥業表示，陳鴻文辭任原因為個人工作繁忙。該公司今日又宣布徐展平卸任董座職務，由陳賢哲出任董事長。

據了解，陳賢哲為北極星藥業大股東、現任董事。北極星藥業去年啟動現金增資案，由陳賢哲及時任董事長董事長陳鴻文領軍加碼，最後成功募得11.76億元。

董事長 北極星 增資

延伸閱讀

上市公司業務宣導 回響熱

郭台銘長女「一股不留」出清鴻海5180張 市場炸鍋：訊號來了？

郭台銘長女旗下兩公司 出清鴻海持股5,180張

郭台銘長女郭曉玲旗下投資公司出清鴻海持股5,180張 套現逾11億元

相關新聞

威聯通申購 凍資842億 12月22日轉上櫃 抽中一張估賺19.4萬元

興櫃股后威聯通（7805）將於下周一（22日）轉上櫃，公開申購人氣火熱。據統計，威聯通本次抽籤申購張數達15萬1,054...

佳世達旗下 明基醫院12月22日在港掛牌

佳世達（2352）集團持續擴展醫療事業，旗下明基醫院預定本月22日於香港上市，12日至17日進行招股，擬發行6,700萬...

廣達、緯創 大摩按讚

摩根士丹利證券（大摩）發布「大中華科技硬體產業」報告指出，將第4季筆電出貨量調高2%至3,230萬台，季減5%、年增2%...

兆豐證「兆好貸」 祭優惠利率

隨著時序進入2025年歲末年終，民眾面臨耶誕跨年、農曆春節紅包、旅遊規劃及明年的投資布局，資金需求邁入高峰期。為協助投資...

台光電、台燿四利多 高盛挺

外資高盛證券最新報告指出，銅箔基板（CCL）產業將受到M6及以下等級報價上漲、新款META Minipack量產、AWS...

基富通定扣金額突破30億

台股交易夯，台股11月定期定額投資金額逼近200億元，刷新單月新高紀錄，共同基金市場也同樣熱絡。國內最大基金交易平台基富...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。