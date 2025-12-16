亞昕2026年推案 重押台中

亞昕國際（5213）看好台中發展前景，明年推案重押台中市場，預計一口氣推出517億元案量，占明年全台總推案金額910億元的近六成比重，亞昕強調，對台中充滿信心，不過明年仍將視政府政策伺機進場。

目前，亞昕在台中的庫存土地約2萬坪，其中正申請建照中的預售新案包括西屯區文商段案，總銷約102億元；北屯區榮德段「亞昕嶼森之嶼」，總銷45億元，上述兩案基地面積各約2,219坪及1,643坪。

另有三案正申請都更中，包括總銷247億元的北屯區亞昕大連路案、總銷73億元的西區麻園頭段亞昕科博館案，以及總銷50億元大里區大仁段的亞昕大里案。

亞昕相當看好台中市場，並以南屯區的「亞昕織御」為例，表示開案二個月就賣了三成，成交單價已站上7字頭，其中已購客戶中，有近八成為看長線的置產客，完全沒有短期投資客。「亞昕織御」規劃300餘戶住宅，總銷72億元。

針對現階段整體房市景氣仍不明朗，亞昕董事長姚政岳建議政府，應該要「把水龍頭開大一點」，包括調降銀行存準率，及放鬆對銀行不動產放款集中度的管制措施，擴大貨幣供給量，及讓銀行在不動產放款的占比上享有更多彈性。

亞昕稍早也宣布，受惠馬來西亞第二家園政策利多，在馬六甲黃金沙灘推動的72億元「鉑昕酒店」暨酒店式公寓開發案，銷售已突破七成，隨即將啟動第二期頂級豪墅開發計畫，目標鎖定台商及國內外高端置產客層。

姚政岳表示，鉑昕國際酒店不只是亞昕的第一個海外據點，更是集團向國際市場的一次深度挑戰。台灣的建築誠信與品質，值得被世界看見。酒店與酒店式公寓自7月正式開幕營運來，整體銷售迅速突破七成，逾半數已購客是台灣的高端客層。