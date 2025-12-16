快訊

「不副署」怒火燒！在野揚言上街頭 對卓揆提不信任案？藍不奉陪

奧斯卡大導演陳屍家中 川普：死於「川普精神錯亂症候群」

築間推新品牌 拚轉盈

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

築間（7723）擴大搶進中式餐飲市場，將陸續推出「喜辰港式點心茶餐廳」、「稻鎮精典台灣菜」等新餐飲品牌，並加速展店，預計明年底國內外總店數可突破200店，力拚由虧轉盈。

築間也同步宣布，將於明年1月1日起為基層1、2職等的服務人員調薪1,000元，日班由目前平均的4.2萬元調升為4.3萬元，夜班則由4.8萬元調升為4.9萬元。

築間總經理周秀花表示，目前集團除了積極整改業績較差的門店，未來營運重點將全力發展創新餐飲品牌，尤其瞄準中式餐飲市場，在火鍋、燒肉之外，拓展更多元消費客層，明年預計展店目標為10至15店，並規劃以品牌授權方式，前進東南亞市場。

其中，新餐飲品牌「喜辰港式點心茶餐廳」，首店將於今（16）日進駐台中站前秀泰生活S2館，第二店預計明年第1季進駐台中大里區；「麟德殿牛肉麵」本月底在台北忠孝東路開出第二店，明年展店目標為台中開出二家分店。

最新代理的「中央韓鍋酒舍」，首店將於本月底在台北市信義計畫區ATT 4 FUN開出首店，明年第1季台中再開一家分店；至於「稻鎮精典台灣菜」明年第1季進駐台中市崇德商圈，並由國宴名廚「阿謨師」陳嘉謨操刀，正式搶進中式桌菜市場。

餐飲 台中

延伸閱讀

葉樹姍忠孝東路仆街重摔　玉鐲斷成三截「失而復得」感念人情溫暖

王品集團品牌調薪最高10% 將再招募逾1200人

愛女離世5年 名廚郭主義淚拆「唯一共同回憶」：痛到一直在流血

新光醫院砸1億明年全院加薪1800元 護理人員近3年薪資累積調幅25%

相關新聞

威聯通申購 凍資842億 12月22日轉上櫃 抽中一張估賺19.4萬元

興櫃股后威聯通（7805）將於下周一（22日）轉上櫃，公開申購人氣火熱。據統計，威聯通本次抽籤申購張數達15萬1,054...

佳世達旗下 明基醫院12月22日在港掛牌

佳世達（2352）集團持續擴展醫療事業，旗下明基醫院預定本月22日於香港上市，12日至17日進行招股，擬發行6,700萬...

廣達、緯創 大摩按讚

摩根士丹利證券（大摩）發布「大中華科技硬體產業」報告指出，將第4季筆電出貨量調高2%至3,230萬台，季減5%、年增2%...

兆豐證「兆好貸」 祭優惠利率

隨著時序進入2025年歲末年終，民眾面臨耶誕跨年、農曆春節紅包、旅遊規劃及明年的投資布局，資金需求邁入高峰期。為協助投資...

台光電、台燿四利多 高盛挺

外資高盛證券最新報告指出，銅箔基板（CCL）產業將受到M6及以下等級報價上漲、新款META Minipack量產、AWS...

基富通定扣金額突破30億

台股交易夯，台股11月定期定額投資金額逼近200億元，刷新單月新高紀錄，共同基金市場也同樣熱絡。國內最大基金交易平台基富...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。