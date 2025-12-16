築間推新品牌 拚轉盈

築間（7723）擴大搶進中式餐飲市場，將陸續推出「喜辰港式點心茶餐廳」、「稻鎮精典台灣菜」等新餐飲品牌，並加速展店，預計明年底國內外總店數可突破200店，力拚由虧轉盈。

築間也同步宣布，將於明年1月1日起為基層1、2職等的服務人員調薪1,000元，日班由目前平均的4.2萬元調升為4.3萬元，夜班則由4.8萬元調升為4.9萬元。

築間總經理周秀花表示，目前集團除了積極整改業績較差的門店，未來營運重點將全力發展創新餐飲品牌，尤其瞄準中式餐飲市場，在火鍋、燒肉之外，拓展更多元消費客層，明年預計展店目標為10至15店，並規劃以品牌授權方式，前進東南亞市場。

其中，新餐飲品牌「喜辰港式點心茶餐廳」，首店將於今（16）日進駐台中站前秀泰生活S2館，第二店預計明年第1季進駐台中大里區；「麟德殿牛肉麵」本月底在台北忠孝東路開出第二店，明年展店目標為台中開出二家分店。

最新代理的「中央韓鍋酒舍」，首店將於本月底在台北市信義計畫區ATT 4 FUN開出首店，明年第1季台中再開一家分店；至於「稻鎮精典台灣菜」明年第1季進駐台中市崇德商圈，並由國宴名廚「阿謨師」陳嘉謨操刀，正式搶進中式桌菜市場。