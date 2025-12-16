榮昌看好2026年業績成長

榮昌（3684）昨（15）日舉行法說會，董事長陳家榮表示，今年營運可望優於去年，維持兩位數成長，明年在此基礎上再成長兩位數百分比，主要動能將來自智能感測線材，以及準系統的兩大產品線，目前訂單大於營收規模，對明年業績成長深具信心。

榮昌旗下共有高頻線材與智能感測線材、天線與天線系統，以及次系統與無線準系統等三大產品線，前三季產品營收占比為：高頻線材與智能感測線材23%、天線與天線系統34%、次系統與無線準系統35%，其餘為產品設計服務8%。終端市場銷售比重，以美洲市場占六成最大、歐洲市場占三成。

針對明年業績成長動能，榮昌總經理洪健文表示，主要是次系統與無線準系統，以及智能感測線材，目前接單已經超過營收規模，因此，對明年成長有信心。

洪健文強調，AI運算與影像處理能力普及，工業IoT與智慧製造對感測器需求快速提升，Robot與Cobot應用成長尤為明顯，中國大陸市場動能更為強勁，該公司已積極與國際領導廠商合作。此外，由於智能感測線材需整合感測器、電路與軟體調校，進入門檻較高，有助公司強化競爭優勢。

至於次系統與無線準系統，洪健文說，主要應用在美國基礎建設需求，包括鐵路與電網等，目前皆有專案進行，此外，戶外無線準系統FATP需求持續暢旺。