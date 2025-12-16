德儀買機器人 帶旺廣宇

美國半導體巨頭德州儀器（TI）結盟「大陸人形機器人第一股」優必選，德儀將採購優必選人形機器人並導入生產線。台廠中，鴻海集團旗下廣宇（2328）為優必選合作夥伴，優必選近期頻頻奪單，廣宇出貨跟著旺。

綜合陸媒報導，德儀已採購優必選工業人形機器人「Walker S2」，並正在其產線上部署調試應用，未來優必選也會在其人形機器人核心零部件引入更多德儀的元件，雙方將針對人形機器人產品、技術和落地應用進行深入交流與合作探討，在半導體製造業應用人形機器人進行戰略合作。

優必選近期接單頻傳捷報，12月10日披露超過人民幣5,000萬元AI大模型企業訂單；更早的11月，優必選先後斬獲人民幣1.43億元的九江市人形機器人數據採集與訓練中心項目、人民幣2.64億元的廣西邊境口岸項目訂單，以及人民幣1.59億元的自貢數據採集中心訂單等。

鴻海集團旗下線束廠廣宇是優必選人形機器人供應鏈，隨著優必選近期接單頻傳捷報，廣宇將優先受惠。

廣宇正積極轉型，鎖定人形機器人零組件商機，並透過鴻海集團出海口，切入人形機器人的供應鏈。

目前廣宇在機器人拖鏈線束，持續擴大出貨全球四大機器人手臂供應商，而且不論單價或是毛利都優於平均毛利水準。至於人形機器人，已經跟大陸廠商合作，初期鎖定工廠內的機器人，包括人形機器人、AGV與AMR等，7月已經小量出貨相關線束產品。

至於人形機器人的關節，即軸向馬達方面，廣宇正在深入調查歐洲軸向馬達公司，目標是併購歐洲公司，機器人將是明年重要成長動能，主要是因為推動業績增長，必須靠新產品加入。

產能方面，廣宇收購夏普北馬來西亞廠正在協商細節，第4季完成，今年底前交割，主要是為了美國挖礦機客戶。興建中的中國大陸蕪湖廠，預定明年第2季完成，主要是整併大陸工廠產能，把其他地方租用的廠房產能，都遷回到蕪湖，提升生產效率。因此，今年資本支出將達到7億到8億元，較過往約2億到3億元倍增。

鴻海旗下工業富聯之前也宣布與優必選戰略合作，選擇優必選作為其唯一的人形機器人合作夥伴。雙方合作內容包括，共同推進和驗證人形機器人在智能製造領域應用的可行性，聯合打造試點應用場景。

針對建立未來「關燈工廠」，雙方將共同成立人形機器人規模化應用項目。雙方將共同建立專注於智能製造業的人形機器人聯合實驗室。