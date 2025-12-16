快訊

昇達科11月每股賺1.3元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）昨（15）日公布11月自結獲利，單月每股純益1.3元，已逼近第3季單季的1.33元。法人看好昇達科從12月到2026年都是低軌衛星訂單出貨高峰。

近期昇達科受惠低軌衛星訂單滿手，加上馬斯克、亞馬遜及Google均關注太空AI中心等未來太空新趨勢，也推升買盤湧入昇達科，上周五（12日）股價突破600元大關，收618元，創新高價，昨天上漲10元，收628元。

昇達科11月營收2.85億元，年增48%，為歷史單月新高，稅後純益8,600萬元，年增18%，每股純益1.3元。對比第3季營收4.84億元，年減24%，稅後純益8,800萬元，每股純益1.33元。

昇達科累計今年前三季稅後純益3.03億元，年減21.9%，每股純益4.6元，為歷史同期次高。

近年昇達科深耕衛星應用，衛星上應用的元件占營收比重約65%，地面站貢獻營收占35%，除衛星通訊籌載（Payload）已打入衛星本體，衛星控制（TTC）、衛星連結（ISL）、D2C也打入衛星主體，TTC、ISL第4季也開始出貨。

今年9月升達科低軌衛星貢獻營收約58%，10月單月貢獻逼近七成，法人預估，昇達科11、12月來自低軌衛星的貢獻也將跳升，未來三年持續成長。

昇達科日前指出，低軌衛星在手訂單達10億元，第4季到2026年展望樂觀，預估2026年低軌衛星貢獻營收至少倍增。昇達科也密切關注太空AI中心及太空太陽能應用等新趨勢，已經與新創公司合作，積極搶進商機。

昇達科 低軌衛星

