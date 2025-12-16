華擎雙引擎 催動獲利

華擎（3515）在人工智慧（AI）伺服器與工業電腦雙引擎帶動下，法人預估，今年每股純益將超過15元，明年營收可望有高雙位數成長，獲利可望同步向上。

華擎第3季產品營收比重，主機板占21%、工業電腦4％、伺服器14%、AI伺服器43%、其他18%。

法人表示，華擎第4季獲歐系客戶AI伺服器大單，預估伺服器營收季增27%，加上超微（AMD）顯示卡供貨改善，帶動整體營收季增25%，至於低毛利的AI伺服器出貨較多，加上記憶體漲價，預估毛利率季減0.25%百分點，預估第4季每股純益將超過4元。

法人指出，華擎AI伺服器營收占比將不斷上升，預估2025與2026年，AI伺服器占整體營收比重將達到40%與53%，分別年增567%與89%，加上工業電腦景氣復甦，邊緣AI成為趨勢，也受惠北美串流服務商大單。

不過，記憶體價格下半年漲幅約30%到50%，並且可能漲到2026年上半年，華擎會調漲價格以反映零組件上漲成本，但終端市場的主機板與顯示卡，可能因漲價導致出貨量下滑，並侵蝕毛利率。

針對業績展望，華擎總經理許隆倫先前表示，受惠輝達（NVIDIA）B300上市，AI伺服器訂單有望看到明年第3季。有關華擎旗下伺服器廠永擎，許隆倫指出，目前永擎約八成營收來自AI伺服器，其餘各10%為通用型伺服器主機板與系統產品。預期通用型伺服器從第3季起至明年，可望恢復正常成長，業績可望成長雙位數。同時第4季啟動小量生產B300伺服器，明年第1季出貨量將超越B200，成為主要成長動能。

至於在工業電腦方面的展望，許隆倫曾表示，過去兩、三年受疫情後供應鏈調整，以及總體經濟不確定影響，工業電腦市場整體復甦速度相對緩慢。不過從今年開始可觀察到需求逐步回升，加上經歷長期盤整後，整體市場正重新回暖。

他說，目前華擎旗下工業電腦廠東擎投入的產品多屬於工控與商用領域，並非一般消費性產品，而這類系統通常需符合嚴格安規與資安認證，雖然認證時程較慢，不過，一旦穩定供貨後，毛利率表現優於一般個人電腦（PC）產品。