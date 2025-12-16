快訊

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金示意圖。 路透
12月聯準會看起來只是降息1碼，真正的亮點其實藏在其他寬鬆操作中。聯準會宣布結束量化緊縮，並啟動每月約數百億美元規模的債券購買與資金再投資安排，實質上等於為金融市場掛上長期點滴，只是名字不叫「QE」而已。

再加上操作偏向壓低短端利率、紓解融資壓力，整體政策風向，已從「緊到牙縫都不剩」轉向「寬鬆但嘴上說沒有」。在這樣的背景下，黃金與白銀自然成為資金焦點。近期國際金價在創高後進入高檔震盪，主要大型黃金ETF雖有短線獲利了結，但整體中長線持有部位仍維持高檔，顯示避險與抗通膨需求並未退場。

白銀受惠於貴金屬、工業金屬雙重題材，相關ETF持倉與資金流入明顯增加，波動雖然更劇烈，但對願意承受風險的投資人來說，彈性也更大。展望後市，只要實質利率維持在低檔、聯準會延續偏寬鬆格局，加上市場對未來通膨與財政赤字的疑慮，黃金與白銀的多頭結構就不容易一夕翻盤。

對台灣投資人而言，可以善用台灣期貨交易所的黃金期貨商品，例如黃金期貨與新台幣計價黃金期貨，以較低成本、搭配槓桿與雙向交易機制，靈活掌握趨勢與波動。與其扛實體金塊練重訓，不如動動手指在期貨市場布局，還能在聯準會的「耶誕禮包」裡替自己的資產多挖一點金銀出來。（統一期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

