富邦期貨分析師曹富凱表示，市場對AI產業的高成長與高毛利預期遭遇重大挑戰。博通財報再度未能滿足市場期待，儘管公司在ASIC與Google TPU訂單能見度有所提升，但管理層坦言OpenAI合約在未來幾年貢獻有限，加上AI晶片毛利率低於非AI業務，直接擊碎市場對「AI高毛利、高成長」的想像，這波急跌顯示，市場對AI 題材的熱度正快速降溫，資金轉向保守，風險偏好明顯下降。

受到博通利空衝擊，台積電（2330）同步下挫，拖累台指期回檔，反映外資對台灣科技權值股的短線風險控管需求急速升高，加上市場融資水位已處於高檔，年底前法人結帳壓力可能提前湧現，短線操作需謹慎，風險控管應列為首要考量。

本周歐洲央行、日本央行與英國央行將召開利率會議，市場普遍預期歐洲央行將維持現行政策，但日本央行可能再度升息，延續其試探性緊縮步調。此外，美國將公布非農就業數據與CPI，關鍵事件使市場不確定性升高，投資人選擇提前降低部位，形成避險性賣壓。

在AI題材降溫、全球央行政策與重要數據接踵而至的背景下，市場波動加劇，資金態度轉向保守。台指期失守關鍵位置，顯示外資與法人對短線風險的高度警戒。投資人應以風險控管為核心，避免過度追價，並留意年底結帳壓力可能帶來的額外賣壓。（富邦期貨提供）

