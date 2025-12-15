隴華公布10月自結每股淨損0.13元

衛星服務營運商隴華（2424）電子今日因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公布10月自結每股淨損0.13元。

隴華日前公告投資法國無人機公司I-SEE GROUP，加上近期太空衛星及太空AI資料中心議題熱炒，推升隴華股價自32.2元起漲，最高來到45.9元，今日則下跌3.4元，收40.8元。

隴華公告10月營收1,700萬元，年增124%，稅後淨損800萬，較去年同期淨損3,500萬元有虧損縮小表現，每股淨損0.13元。隴華累計前11月營收1.54億元，年增79.2%，為近12年來新高，累計前3季稅後淨損7,500萬元，每股淨損1.3元，較去年每股淨損3.12元，有虧損縮小表現。

隴華是台灣唯一同時提供全球海事衛星寬頻網路、全球衛星營運數據中心服務，以及B5G／6G衛星應用整合解決方案的台灣企業，日前公告擬斥資上限100萬歐元（約新台幣3,627.6萬元），直接投資法國無人機公司I-SEE GROUP，預計取得5%股權；另將投資500萬元，與I-SEE GROUP合資設立資本額3億元的子公司。