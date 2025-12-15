特化股雙鍵、晶呈科技逆勢走強 亮燈漲停同寫天價

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

雙鍵（4764）、晶呈科技（4768）兩檔特化股在15日盤中逆勢走強，雙雙亮燈漲停，凸顯化工業者轉型成效，再度受市場關注。雙鍵盤中正式站上百元大關，寫109元新天價。晶呈科技也以271.5元作收，近半年股價翻逾2.5倍。

雙鍵站上109元新高價，成交量達5,600張，近兩月已大漲一倍多；晶呈科技價格來到近兩周新高價271.5元，近六個月股價已大漲逾160%。

雙鍵切入高階銅箔基板（CCL）關鍵材料供應鏈，公司表示，旗下應用於M6以上CCL的5G／6G關鍵樹脂材料，已打入國內外CCL大廠，目前占營收比重逾一成。並看好板廠對關鍵樹脂材料需求持續成長，正積極規劃大舉增加電子材料產能。雙鍵第3季也開始獲利，第3季單季稅後純益2,065萬元，年增達193%，每股純益0.24元。

特用氣體廠晶呈科技，第3季起記憶體蝕刻氣體出貨大幅增加，營收屢創佳績，11月合併營收2.04億元，年增153.9%；前十一月累計營收9.45億元，年增1.76%。10月合併營收1.59億元，年增69.83%。晶呈科技表示，營收成長主因為外銷出貨持續成長。市場傳出，因日、韓記憶體大廠重啟拉貨，帶動特殊氣體訂單回籠；旗下光阻液產能也持續擴充。

相關新聞

SpaceX IPO 點火！太空衛星族群逆勢升空 元晶領3檔一起亮燈

AI泡沫疑慮與聯準會（Fed）降息步調趨緩預期，15日拖累台股盤中一度重挫逾500點、失守10日線；不過，馬斯克在社群平...

全訊迎國防標案出貨旺季

軍工級功率放大器（PA）供應商全訊（5222）迎來國防標案及海外軍工與微波通訊產品出貨旺季，本季營運有望快速回溫，明年隨...

台達電11月業績符合預期 法人看好明年EPS突破30元

台達電（2308）公布11月營收月減11.9%、年增37.9%，符合市場預期；法人機構表示，多數產品線進入出貨淡季，但A...

聯發科11月營收創同期新高後 法人估第4季 EPS 14.6元

聯發科（2454）11月營收月減9.8%、年增3.65%，創同期新高；法人機構表示，因晶片製造成本上揚，聯發科將於202...

鴻海好威！前11月營收逾7兆 超越去年全年水準

鴻海今年前11個月營收7.23兆元，首度突破7兆元，已超越2024年全年營收6.86兆元，今年營運確定創新高。隨著人工智...

大立光11月營收月減16% 保守看本季

大立光昨（5）日公布11月合併營收53.03億元，月減16%，為五個月來低點，大立光預期，12月拉貨動能與11月差不多。...

