太空AI藍圖點火！元晶飆漲帶旺太陽能族群 法人點出後續兩大關鍵

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

AI運算需求快速擴張，能源瓶頸成為產業痛點。馬斯克12月7日在社群平台X揭露「太空AI」構想，規劃以搭載在地化AI算力的衛星，從低延遲的太陽同步軌道回傳運算成果，被市場解讀為未來數年內降低AI運算成本、加速算力擴張的潛在解方。

馬斯克指出，太空具備地面難以比擬的能源條件。位於大氣層外的太陽能板不受天氣與晝夜限制，可長時間穩定發電，效率顯著高於地面系統；相關研究顯示，在合適軌道下，發電效率可大幅提升，且維運成本相對低。配合星鏈衛星的雷射高速傳輸，太空資料中心被視為長期可行的算力新選項。

題材曝光後，市場目光集中於已切入SpaceX供應鏈的元晶（6443）。元晶提供太陽能電池片與模組，並具實際出貨紀錄，被視為太空太陽能概念中最具連結度的台廠。股價隨之強勢反應，自12月8日以來由13.05元勁揚至21.15元，波段漲幅逾六成，創近一年新高。

元晶表示，太陽能產業仍在低谷盤旋，但隨台灣推動屋頂型太陽能汰舊換新，內需逐步回溫，預期2026年第二、三季營運有機會改善。在外銷布局上，元晶電池與模組各有1.4GW產能，明年規畫電池外銷與自用各半，外銷主攻美國與日本，模組外銷比重約一至一成五，以日本為主。

法人指出，若太空AI計畫逐步落實，衛星在軌運算對電力需求極高，將帶動高效率太陽能板需求，為產業開啟全新應用場景。不過，太空資料中心仍屬概念驗證階段，商業化時程與訂單規模存在不確定性，且元晶本業尚未轉虧為盈，提醒投資人須留意股價波動風險。

在元晶領漲帶動下，太陽能族群同步轉強，聯合再生（3576）、茂迪（6244）、錸德（2349）亮燈表態，泓德能源（6873）、森崴能源（6806）、安集（6477）、太極（4934）跟進走揚。業界分析，太陽能產業歷經兩年庫存與價格修正，供給壓力逐步消化，搭配綠能政策與關稅環境變化，供需結構有望改善。惟短線漲勢仍以題材與資金輪動為主，後續關鍵仍在技術落地與實際訂單進展。

