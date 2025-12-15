快訊

SpaceX IPO 點火！太空衛星族群逆勢升空 元晶領3檔一起亮燈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
馬斯克的SpaceX據悉將為明年IPO購回部分股份，這將使該公司估值再度超車OpenAI，重回未上市公司估值冠軍。（路透）
馬斯克的SpaceX據悉將為明年IPO購回部分股份，這將使該公司估值再度超車OpenAI，重回未上市公司估值冠軍。（路透）

AI泡沫疑慮與聯準會（Fed）降息步調趨緩預期，15日拖累台股盤中一度重挫逾500點、失守10日線；不過，馬斯克在社群平台X證實，SpaceX有望最快於2026年啟動IPO，太空題材熱度同步升溫，帶動元晶（6443）等相關概念股逆勢走強，成為盤面罕見亮點。

市場解讀，若SpaceX於2026年掛牌，受惠。衛星通訊大廠昇達科（3491）已搶先與新創勢將成為年度資本市場最大盛事。馬斯克近日亦拋出「太空AI運算」藍圖，指出結合在地化AI運算的衛星，透過低延遲的太陽同步軌道回傳成果，將成為生成式AI位元流的最低成本解方，進一步為太空經濟添柴火。

題材迅速發酵。輝達力挺的新創Starcloud，近日透過SpaceX火箭成功發射搭載H100晶片的衛星，並完成全球首度「太空軌道訓練AI模型」，回傳訊息宣告里程碑達成。Starcloud執行長指出，軌道資料中心能源成本僅地面資料中心的一成，並規畫於2026年10月將更先進的Nvidia Blackwell晶片送上太空，太空資料中心商機輪廓逐步成形。

隨著產業可行性獲得驗證，台廠供應鏈全面公司合作太空資料中心，元晶、新復興（4909）、昇貿（3305）、宏觀（6568）等個股15日紛紛亮燈，元晶更拉出第二根漲停，成為族群領頭羊；事欣科（4916）、兆赫（2485）、燿華（2367）等亦聯袂強漲。

基本面方面，元晶先前已供應SpaceX衛星所需太陽能板，並與特斯拉旗下SolarCity合作多年，法人看好其在未來太空資料中心擴建中，將扮演關鍵衛星電力供應角色。籌碼面同步轉強，元晶12月以來獲三大法人買超1萬4,573張，其中外資加碼1萬3,498張，資金卡位意味濃厚。

在SpaceX IPO預期與太空AI、衛星資料中心題材交織下，太空概念族群短線成為台股多頭新焦點，後續發展仍將緊盯馬斯克動向與實際商轉進度。

