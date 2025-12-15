燿華11月營收月、年雙減 法人估今年 EPS 約0.76元

燿華（2367）11/2025營收10.42億元，月減24.1%、年減30.73%，分析師指出，主要是客戶遞延出貨，公司給予12月將會回到正常水準的指引下，預估第4季營收為37.5億元，季減3.6%、年減16.3%，毛利率12.6%，主要是匯損與原物料成本上揚等影響性降低。

單季稅後純益3,700萬元，季增1.69倍、年減90.6%，每股獲利（EPS）0.05元；2025年營收預估為162.8億元，年減12.1%，毛利率15.7%，稅後純益5.4億元，年減65.8%，EPS約0.76元。

法人機構表示，展望2026年燿華營運，公司認為車用市場狀況仍偏保守，但預期AR眼鏡出貨、Sever板取得認證、以及LEO新客戶全年貢獻，皆可望帶動公司營收成長，且泰國廠新產能將自明年第2季逐步開出，加上江蘇與台灣廠房設備持續升級，將可因應高階訂單，稼動率亦可望優於2025年，以營收與毛利率皆可對標2024年為指引。

然分析師認為，PCB產業價格競爭加劇，且燿華或將面臨泰國新廠折舊提列影響，因此，預估2026年營收為183.2億元，年增12.5%，毛利率15.8%，稅後純益8.1億元，年增50.3%，EPS1.16元。