快訊

雪梨海灘猶太節慶槍擊案增至16死40傷 警：嫌犯為父子檔

廚餘問題又一波！豬農提前拒收 學校營養午餐剩食無處去

財劃法政院不副署、不公布…藍白同批憲政災難 府院今說明最終決策

全訊迎國防標案出貨旺季

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

軍工級功率放大器（PA）供應商全訊（5222）迎來國防標案及海外軍工與微波通訊產品出貨旺季，本季營運有望快速回溫，明年隨著台灣國防預算持續擴大，業績亦可望同步增長。

據悉，因應國防部啟動軍品認證計畫，要求軍用設備及零組件要經過軍品認證，全訊今年以自主研發製造的SSPA模組與次系統，積極參與國防部最新的軍品認證，目前已完成高頻固態功率放大器（SSPA）、升頻器、都卜勒放大器及高頻接收器等產品認證，並正式取得國防部頒發的軍品認證證書。

全訊指出，還有多項新產品持續送樣認證中，預估隨新產品陸續進入量產出貨階段，可望進一步挹注營收獲利表現，並藉此全面優化產品組合。

海外軍工產品方面，隨著全球地緣政治風險升溫，歐美及亞太地區軍工客戶對高速精密通訊模組的需求持續攀升，尤其在軍用無人機、雷達與電子干擾系統（Jammer）方面，帶動全訊海外軍工產品訂單量持續成長。

全訊表示，今年已陸續參加國際微波展（IMS 2025）與台北國際航太暨國防工業展 （TADTE 2025），展示軍工等級高功率固態功率放大器（HPA SSPA）系列產品，包含射頻通訊模組（FEM）與寬頻大功率放大器，已獲得歐洲、美國及亞太地區等多國軍工客戶青睞，目前已展開客製化合作開發計畫。

展望明年，全訊持審慎樂觀態度，主要是進入國防標案出貨旺季，出貨量可望逐步成長；而隨新階段的軍品認證推進，可望帶動新產品出貨。

國防部 地緣政治風險

延伸閱讀

台南室內裝修承攬國防火藥採購案引爭議 福麥神隱多天發聲了

德國軍備擴張 傳統軍工與新創防務公司爭奪軍費配置

北市強化高中職國防意識 4校1791人體驗實彈射擊

鞋廠僅花41天變軍火商？凌濤轟：賴清德時代更敢玩

相關新聞

全訊迎國防標案出貨旺季

軍工級功率放大器（PA）供應商全訊（5222）迎來國防標案及海外軍工與微波通訊產品出貨旺季，本季營運有望快速回溫，明年隨...

台達電11月業績符合預期 法人看好明年EPS突破30元

台達電（2308）公布11月營收月減11.9%、年增37.9%，符合市場預期；法人機構表示，多數產品線進入出貨淡季，但A...

聯發科11月營收創同期新高後 法人估第4季 EPS 14.6元

聯發科（2454）11月營收月減9.8%、年增3.65%，創同期新高；法人機構表示，因晶片製造成本上揚，聯發科將於202...

鴻海好威！前11月營收逾7兆 超越去年全年水準

鴻海今年前11個月營收7.23兆元，首度突破7兆元，已超越2024年全年營收6.86兆元，今年營運確定創新高。隨著人工智...

大立光11月營收月減16% 保守看本季

大立光昨（5）日公布11月合併營收53.03億元，月減16%，為五個月來低點，大立光預期，12月拉貨動能與11月差不多。...

記憶體價格飆漲 華邦電11月營收月增4% 攀三年高點

記憶體價格飆漲，推升記憶體大廠華邦電業績。華邦電昨（5）日公告11月營收86.3億元，月增4.9%、年增38.7%，是4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。