全訊迎國防標案出貨旺季

軍工級功率放大器（PA）供應商全訊（5222）迎來國防標案及海外軍工與微波通訊產品出貨旺季，本季營運有望快速回溫，明年隨著台灣國防預算持續擴大，業績亦可望同步增長。

據悉，因應國防部啟動軍品認證計畫，要求軍用設備及零組件要經過軍品認證，全訊今年以自主研發製造的SSPA模組與次系統，積極參與國防部最新的軍品認證，目前已完成高頻固態功率放大器（SSPA）、升頻器、都卜勒放大器及高頻接收器等產品認證，並正式取得國防部頒發的軍品認證證書。

全訊指出，還有多項新產品持續送樣認證中，預估隨新產品陸續進入量產出貨階段，可望進一步挹注營收獲利表現，並藉此全面優化產品組合。

海外軍工產品方面，隨著全球地緣政治風險升溫，歐美及亞太地區軍工客戶對高速精密通訊模組的需求持續攀升，尤其在軍用無人機、雷達與電子干擾系統（Jammer）方面，帶動全訊海外軍工產品訂單量持續成長。

全訊表示，今年已陸續參加國際微波展（IMS 2025）與台北國際航太暨國防工業展 （TADTE 2025），展示軍工等級高功率固態功率放大器（HPA SSPA）系列產品，包含射頻通訊模組（FEM）與寬頻大功率放大器，已獲得歐洲、美國及亞太地區等多國軍工客戶青睞，目前已展開客製化合作開發計畫。

展望明年，全訊持審慎樂觀態度，主要是進入國防標案出貨旺季，出貨量可望逐步成長；而隨新階段的軍品認證推進，可望帶動新產品出貨。