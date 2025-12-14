台達電11月業績符合預期 法人看好明年EPS突破30元

台達電（2308）公布11月營收月減11.9%、年增37.9%，符合市場預期；法人機構表示，多數產品線進入出貨淡季，但AI伺服器電源出貨提升，水冷散熱營收有機會與上季持平或成長後，看好明年受惠於AI、Data Center領域需求成長，預估全年每股獲利（EPS）突破30元。

分析師表示，台達電11月四大業務範疇營收比重分別為電源及零組件54%、基礎設施32%、自動化9%、交通5%，雖多數產品線進入出貨淡季，但AI伺服器電源出貨提升，水冷散熱營收有機會與上季持平或成長，預估第4季營收為1,563億元、季增4%。

此外，AI與Data center電源產品價格與毛利率較佳，有助於整體毛利率提升；備用電源產品含UPS、BBU等，歸類於基礎建設。BBU Shelf絕大多數由Power Shelf廠商供應，所需要的電池模組則對外採購；BBU於GB300為選配，對Power Shelf廠商而言，在GB300可供應的品項有機會增加。

同時，水冷散熱產品有水冷板、Manifold、CDU、Sidecar；CDU與RPU用的Pump可自製，亦有合作廠商。目前出貨以系統類的Sidecar為主，亦歸類於基礎建設；水冷散熱2024年營收比重低於1%，今年上半年為5%~6%，第3季提升至11%，預估2025年營收比重為8%。

台達電於AI資料中心電源、水冷散熱等產品市占率高，由於市場大，足夠支撐營運成長，後續將以技術與產品迭代等優勢，守住既有市占下，預估今年EPS23.8元、明年進一步成長至32.9元。。