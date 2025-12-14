快訊

澳洲雪梨邦代海灘傳槍擊！多人受傷「2人被拘留」 警籲現場人員尋求掩護

擁280億身家！坣娜老公薛智偉全說了 認「不該孤單」不排斥三婚

好冷！6縣市發布低溫特報 「10度以下」一路冷到明早

台達電11月業績符合預期 法人看好明年EPS突破30元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台達電。路透
台達電。路透

台達電（2308）公布11月營收月減11.9%、年增37.9%，符合市場預期；法人機構表示，多數產品線進入出貨淡季，但AI伺服器電源出貨提升，水冷散熱營收有機會與上季持平或成長後，看好明年受惠於AI、Data Center領域需求成長，預估全年每股獲利（EPS）突破30元。

分析師表示，台達電11月四大業務範疇營收比重分別為電源及零組件54%、基礎設施32%、自動化9%、交通5%，雖多數產品線進入出貨淡季，但AI伺服器電源出貨提升，水冷散熱營收有機會與上季持平或成長，預估第4季營收為1,563億元、季增4%。

此外，AI與Data center電源產品價格與毛利率較佳，有助於整體毛利率提升；備用電源產品含UPS、BBU等，歸類於基礎建設。BBU Shelf絕大多數由Power Shelf廠商供應，所需要的電池模組則對外採購；BBU於GB300為選配，對Power Shelf廠商而言，在GB300可供應的品項有機會增加。

同時，水冷散熱產品有水冷板、Manifold、CDU、Sidecar；CDU與RPU用的Pump可自製，亦有合作廠商。目前出貨以系統類的Sidecar為主，亦歸類於基礎建設；水冷散熱2024年營收比重低於1%，今年上半年為5%~6%，第3季提升至11%，預估2025年營收比重為8%。

台達電於AI資料中心電源、水冷散熱等產品市占率高，由於市場大，足夠支撐營運成長，後續將以技術與產品迭代等優勢，守住既有市占下，預估今年EPS23.8元、明年進一步成長至32.9元。。

營收 台達電

延伸閱讀

台達電投入ESG屢獲台灣企業永續獎 鄭崇華當「樂之者」思維更貼近孔子

2026年ASIC搶地盤 台積電、鴻海等添利多

投顧觀點／第一金黃詣庭 逢低撿便宜

投顧觀點／華南呂仁傑 挑電源、軍工

相關新聞

台達電11月業績符合預期 法人看好明年EPS突破30元

台達電（2308）公布11月營收月減11.9%、年增37.9%，符合市場預期；法人機構表示，多數產品線進入出貨淡季，但A...

聯發科11月營收創同期新高後 法人估第4季 EPS 14.6元

聯發科（2454）11月營收月減9.8%、年增3.65%，創同期新高；法人機構表示，因晶片製造成本上揚，聯發科將於202...

鴻海好威！前11月營收逾7兆 超越去年全年水準

鴻海今年前11個月營收7.23兆元，首度突破7兆元，已超越2024年全年營收6.86兆元，今年營運確定創新高。隨著人工智...

大立光11月營收月減16% 保守看本季

大立光昨（5）日公布11月合併營收53.03億元，月減16%，為五個月來低點，大立光預期，12月拉貨動能與11月差不多。...

記憶體價格飆漲 華邦電11月營收月增4% 攀三年高點

記憶體價格飆漲，推升記憶體大廠華邦電業績。華邦電昨（5）日公告11月營收86.3億元，月增4.9%、年增38.7%，是4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。