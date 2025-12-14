聯發科11月營收創同期新高後 法人估第4季 EPS 14.6元

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
聯發科（2454）11月營收月減9.8%、年增3.65%，創同期新高。記者吳康瑋／攝影
聯發科（2454）11月營收月減9.8%、年增3.65%，創同期新高；法人機構表示，因晶片製造成本上揚，聯發科將於2026年對客戶漲價，加上2026~2028年ASIC業務將逐步開始貢獻營收，營運展望正向，預估今年第4季每股獲利（EPS）為14.6元。

分析師表示，聯發科整體10、11月營收為990億元，營收達成率為67%，表現符合預期，公司先前在法說會給出的第4季營收財測為1,421億元至1,501億元之間，約季成長0~6%，年成長3~9%YOY，預期整體全季營收將落於財測區間內，預估EPS約14.6元。

此外，聯發科近期焦點集中在CSP的AI SERVER ASIC上，前次法說更明確指出會在明年第4季開始貢獻，且貢獻將達到10億美元以上。目前從供應鏈訪查得知，確實出貨時程不變，且在CSP客戶下一代兩顆產品都將負責後段，將達到聯發科所說的在2027年AI SERVER ASIC相關營收貢獻將達到數十億美元。

市場法人目前推估聯發科第一顆CSP AI ASIC產品將從明年第4季開始出貨，整體營收貢獻將達約50億美元，預估今年營收5,933.1億元，EPS為66元，明年有望進一步成長至70元以上。

