廣達押注美知名創投

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

代工大廠廣達（2382）公告將投資創投基金Matter Venture Partners Fund II, L.P.，金額上看2,000萬美元，加上先前已注資第一代基金的2,000萬美元，投資創投資總金額4,000萬美元（約新台幣12.48億元），透過投資創投發掘新創潛力。

據了解，Matter Venture Partners Fund為美國知名創投家謝文暄（Wen Hsieh）所成立，前一代Matter Venture Partners Fund I, L.P.鎖定投資項目主要包含AI、機器人及硬體產業。廣達早在2023年就宣布投資，金額也是2,000萬美元。

Matter Venture Partners Fund II, L.P.背後注資者包含台積電及謝文暄老東家KPCB，也有其他半導體大廠及系統廠支持。廣達加上本次投資金額，共注資4,000萬美元的注資，顯示廣達相當看好Matter Venture Partners Fund在新創企業的投資眼光。

