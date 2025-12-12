PCB大廠燿華（2367）昨（12）日舉行法說會，看好營收及獲利成長動能來自高階AI伺服器、低軌衛星等應用成長。公司積極往高階應用產品發展，目前力拚2026年營運回升，目標是明年營收逐季成長。燿華說明，AI伺服器導入800G/1.6T交換器、先進封裝等架構，PCB單位價值顯著上升，高階製程為毛利主要來源，高階應用如高速、高層數、高頻板成為獲利重心，

其他產品方面，AI PC帶動新材料成長曲線，因AI PC對高速傳輸輸與低DK/DF的需求提高，帶動高層數HDI/BT成長；車載電子帶來穩定且具成長性的長期營運基礎，厚銅板、高散熱IMS、雷達RF板等產品比重提升，有助改善產品組合，強化長期獲利結構。

燿華看好未來三到五年內，新興衛星通訊、航太級材料將是高毛利新賽道，特別是低軌衛星發射量增加，推升LCP/RF板材等高附加價值產品比重提升，是未來三到五年的獲利突破點；燿華也是全球車用雷達板供應大廠，因應變化持續開拓高階應用。

在海外布局方面，燿華在泰國等地擴充新產能，符合客戶非中國大陸產地策略，具備供應鏈韌性優勢，提升產品平均價格與長期合作深度。