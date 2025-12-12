大摩：台積具想像空間

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

美國批准輝達（NVIDIA）向中國大陸出口H200晶片後，摩根士丹利（大摩）證券最新觀察，目前正等待中國大陸政府與當地雲端服務供應商（CSP）對H200採購意願的回應，若台積電（2330）進一步承接對岸AI半導體需求，股價仍有上行潛力，後市具新的想像空間。

大摩看好，若台積電能滿足更多中國AI半導體需求，預期台積電後市可能還有額外上行空間。而每100萬顆H200晶片可為台積電貢獻約13億美元代工收入（每顆晶片不含HBM成本約1,300美元）。大摩維持台積電目標價1,688元，以及「首選」、「優於大盤」評級。

美國總統川普日前宣布，「在符合美國國家安全條件下」允許輝達將H200晶片出口給中國大陸，但是美國政府會對每顆晶片抽成25%，後續將透過關稅形式徵收。

根據大摩調查指出，中國高效能運算（HPC）客戶多已採取因應策略，透過降低晶片運算能力，以符合美國規範可以遵守美國規定，僅有少數設計因性能超過門檻而受到限制，中國客戶需要依據ECCN 3A090代碼申請許可證。

事實上，美國25%稅費看似是貿易壁壘，實則是對中國AI發展成本的施壓。不過，對台積電投資人而言，關鍵不在於中國大陸買不買H200，而在於台積電無論在「先進製程霸主」還是「合規代工夥伴」角色上，都立於不敗之地。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻強調，目前正等待中國政府及當地雲端服務供應商（CSP）對H200採購意願的進一步回應，再視情況調整中國市場對AI GPU收入的貢獻預估。

另從台灣AI半導體供應鏈觀察，H200晶片生產動能將一路延續至2026年。中國在推理運算端仍以5090遊戲GPU、先前改良版Hopper，以及部分本地晶片為主力。值得注意的是，對岸H200生態系更趨成熟，且具備龐大開源程式碼支援。

延伸閱讀

傳英特爾測試製造設備「有中資背景」 前國安官員：技術保護嚴重漏洞

川普放行H200晶片 市場預期陸企將大量採購但「保持低調」

川普稱晶片正自台移美！網憂「台灣遭掏空」：只剩股市虛胖

台積電開盤秒填息 走勢虎頭蛇尾

相關新聞

大摩：台積具想像空間

美國批准輝達（NVIDIA）向中國大陸出口H200晶片後，摩根士丹利（大摩）證券最新觀察，目前正等待中國大陸政府與當地雲...

永擎業績喊衝 AI伺服器下季出貨放量 明年營收拚400億

和碩集團小金雞永擎（7711）今年AI伺服器業績持續成長，營收比重已逾八成，法人表示，永擎第4季開始出貨B300，預計下...

展碁看2026年 審慎樂觀

展碁國際（6776）昨（12）日舉行法說會，展望2026年，展碁對整體營運維持審慎樂觀看法。針對AI需求帶動的記憶體、顯...

燿華營收有望季季好

PCB大廠燿華（2367）昨（12）日舉行法說會，看好營收及獲利成長動能來自高階AI伺服器、低軌衛星等應用成長。公司積極...

廣達押注美知名創投

代工大廠廣達（2382）公告將投資創投基金Matter Venture Partners Fund II, L.P.，金...

燿華法說會／公司積極開拓高階AI伺服器應用與低軌衛星應用

PCB大廠燿華（2367）12日召開法說會提到，公司營收及獲利的成長動能包含持續開拓高階AI伺服器應用、低軌衛星等應用成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。